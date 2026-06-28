Cartoon Network maakt van juli één groot zomeravontuur
Een mysterieus wapen laat Elementaire Monsters los op de Verenigde Landen, net op het moment dat de Ninja's van elkaar gescheiden zijn en geen beroep meer kunnen doen op de Bron-Draken.
Terwijl Lloyd de ware aard van zijn Elementaire Kracht probeert te doorgronden om de orde te herstellen, moeten de jonge Ninja’s op zichzelf vertrouwen om hun weg naar huis te vinden en zich te bewijzen als echte beschermers van Ninjago.
Bekijk de nieuwe afleveringen van 'Ninjago: De Drakenstrijd' seizoen 4 vanaf 13 juli, elke weekdag om 16.30 uur op Cartoon Network.
Top plannen
Vanaf maandag 6 juli tot 31 juli – elke weekdag om 11.45 uur
Deze zomer heeft Cartoon Network de allerbeste programma’s voor je in petto!
Duik elke week in de grappigste series met je favoriete personages. Craig en zijn vrienden, Gumball, Darwin en de hele familie Watterson, de Teen Titans, Mordecai en Rigby, Finn en Jake, Clarence en zijn vrienden… niemand ontbreekt in deze zomerse selectie vol plezier.
Maak je klaar voor epische avonturen in het bos, op het strand en in fantasiewerelden die je stoutste dromen overtreffen. Beleef superleuke spelletjes met vrienden en familie, reis naar ongelooflijke bestemmingen en geniet van de wildste en gekste sportwedstrijden.
Mis de nieuwe stunt 'Top plannen' niet vanaf maandag 6 juli, elke weekdag om 11.45 uur op Cartoon Network.
https://www.cartoonnetwork.nl/
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