De leukste zomervakantie beleef je op Cartoonito
Pak je koffers en vergeet vooral de snacks niet, want het is tijd voor een wereldreis met Scooby-Doo en de bende van Mystery Inc.!
De Wereld Rond met Scooby-Doo
MAANDAG 13 JULI - ZONDAG 26 JULI
In deze speciale programmeerperiode van Be Cool, Scooby-Doo! trekken Scooby en zijn vrienden de wereld rond. Van verre bestemmingen tot verrassende nieuwe locaties: elke tussenstop brengt een nieuw mysterie, onverwachte ontmoetingen en heel wat grappige momenten met zich mee. Gelukkig staan teamwork, vriendschap en een flinke dosis humor altijd centraal.
Ga mee op wereldreis met Scooby-Doo vanaf 13 juli, elke dag om 15.55 uur op Cartoonito.
'Ben 10 en zijn Alien parade'
VANAF NU - ZONDAG 5 JULI
Tijdens een zomervakantie, die eindeloos lang lijkt te duren, ontdekt Ben Tennyson een buitenaards horloge: de Omnitrix. Dit verbazingwekkende apparaat geeft Ben de mogelijkheid om te transformeren in tien spectaculaire en krachtige buitenaardse wezens! Elk van de tien buitenaardse vormen heeft eigen krachten en beperkingen, waardoor Ben steeds moet kiezen welke transformatie het beste past bij de situatie.
Tijdens zijn avonturen komt hij oog in oog te staan met verschillende buitenaardse bedreigingen en mysterieuze vijanden, terwijl hij stap voor stap leert omgaan met de kracht van de Omnitrix.
Kijk vanaf nu elke dag om 15.25 uur naar de avonturen van 'Ben 10' op Cartoonito.
Jouw zomervakantie met Mr Bean
VANAF NU - ZONDAG 9 AUGUSTUS
De schoolbel gaat bijna voor de laatste keer en de zomervakantie komt eraan!
Ga mee met Mr Bean en Teddy op de gekste vakantie ooit in 'Jouw zomervakantie met Mr Bean'. Met eindeloos veel tijd om te spelen en avonturen te beleven met vrienden, zorgt Mr Bean voor chaos en gelach.
Maak je klaar voor gekke uitstappen, dingen die compleet verkeerd lopen en hilarische oplossingen.
Kijk vanaf nu elke dag om 8.00 uur naar 'Jouw zomervakantie met Mr Bean' op Cartoonito.
https://www.cartoonito.nl/
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