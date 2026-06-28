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TV5MONDE in juli: Vanessa Paradis en veelzijdige cinema

zondag 28 juni 2026

Na zeven jaar afwezigheid is Vanessa Paradis terug. De Franstalige zender vertoont een intiem portret en een voorproefje van haar nieuwe muziek.

Deze maand zijn er uiteenlopende films te zien; van liefde tijdens de Tour, bedrog op een advocatenkantoor tot een groep kinderen die probeert te ontsnappen aan de nazi's.


Muziek: 'En concert privé avec Vanessa Paradis'
Donderdag 2 juli om 21.00 uur
Herh: 4 juli om 14.00 uur

Tijdens dit miniconcert, opgenomen in een intieme setting, brengt de artieste zes nummers van haar nieuwe album 'Le Retour des beaux jours' ten gehore.

Docu: 'Vanessa Paradis, la soirée' (Nederlands ondertiteld)
Donderdag 2 juli om 21.20 uur
Herh: 4 juli om 14.20 uur

Na zeven jaar discografische stilte keerde Vanessa Paradis in 2025 terug met het album 'Le Retour des beaux jours', gemaakt samen met Étienne Daho en Jean-Louis Piérot. Van de eerste noten tot de publieke onthulling, via een kijkje achter de schermen in de opnamestudio's, wordt de kijker meegevoerd in de artistieke intimiteit van de zangeres.

Regie: Julien Peultier (Frankrijk, 2025)

Cinemaselectie
Elke woensdag- en zondagavond is het filmavond op TV5MONDE.

Film: 'Le voyage de Fanny'
(Nederlands ondertiteld)
Woensdag 8 juli om 21.00 uur
Herh: 15 juli om 14.00 uur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zorgt de 12-jarige Fanny in een tehuis, ver weg van haar ouders, voor haar jongere zussen. Wanneer ze plots moet vluchten, komt ze aan het hoofd te staan van een groep van acht kinderen en begint ze aan een gevaarlijke tocht door bezet Frankrijk om de Zwitserse grens te bereiken.

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal
Regie: Lola Doillon (Frankrijk/België, 2016)

Film: 'Je ne suis pas un héros'
(Nederlands ondertiteld)
Zondag 12 juli om 21.00 uur
Herh: 14 juli om 14.00 uur

Louis is te aardig en te verlegen en kan zich maar moeilijk laten gelden op het advocatenkantoor waar hij werkt. Wanneer hij te horen krijgt dat hij ernstig ziek is, zien zijn collega's hem ineens wel staan en leven met hem mee. Er is echter een verkeerde diagnose gesteld, hij is kerngezond. Dat gedeelte besluit hij te verzwijgen voor zijn collega's... 

Regie: Rudy Milstein (Frankrijk/Senegal/Guinee-Bissau, 2023)

Film: 'Pour le maillot jaune...'
(Nederlands ondertiteld)
Woensdag 22 juli om 21.00 uur
Herh: 29 juli om 14.00 uur

1939. De Tour de France is van start. De favoriet voor de winst verliest kostbare minuten door een verkeerd gekozen tactiek. Ontmoedigd door de krantenverhalen van een verslaggeefster, overweegt hij op te geven. Hij weet zich echter te herpakken en haalt zijn achterstand in waardoor hij weer mee kan doen voor het klassement. Intussen slaat de vonk over tussen hem en de journaliste...

Regie: Jean Stelli (Frankrijk, 1939)

Ook te zien deze maand: tropische misdaadserie

Serie: 'OPJ' (Nederlands ondertiteld)
Elke dinsdag om 21.00 uur (vanaf 21 juli)
Herh: maandag om 14.00 uur

Op het tropische eiland Réunion worden Clarissa Hoarau en haar team geconfronteerd met steeds gewaagdere onderzoeken, waarbij de mysteries vaak verweven zijn met hun tumultueuze privéleven.

Regie: Marine Hervé, Florian Thomas (seizoen 6, Frankrijk, 2024)

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Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
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