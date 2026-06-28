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Dit bereidt 24Kitchen in juli

zondag 28 juni 2026

Ga met Stanley Tucci mee op reis door Italië om de geheimen en geneugten van de regionale keukens van het land te ontdekken.

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STANLEY TUCCI: SEARCHING FOR ITALY


Kijkers beleven samen met hem de heerlijke romige carbonara van Rome, de verrukkelijke eenvoud van de pasta alla Norma uit Sicilië, de zijdezachte risotto met saffraan in Milaan, de knapperige malsheid van de bistecca alla fiorentina en nog veel meer smakelijke recepten.

Vanaf 8 juli, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

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AINSLEY'S GREAT GARDEN COOK OFF

Beleef samen met Ainsley Harriott en zijn chef-vrienden een leuke kookervaring in de buitenlucht, in de moestuinen van de mooiste landhuizen van het Verenigd Koninkrijk. In elke aflevering creëren Ainsley en twee gastchefs gerechten met de overvloed aan verse producten die in de omgeving groeien. Ze gaan op zoek naar ingrediënten en proberen indruk te maken op het personeel van het landgoed aan de proeftafel.

Vanaf 20 juli, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

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PAUL HOLLYWOOD EATS MEXICO

Burrito's, nacho's, fajita's? Niet Mexicaans, die zijn uitgevonden in de VS. De echte Mexicaanse culinaire ervaring is veel breder, verrassender en spannender. Dit is het land dat chocolade heeft uitgevonden, waar nog steeds recepten van duizenden jaren oud worden gegeten en waar de gevaarlijkste vrucht ter wereld groeit.

En, gelukkig voor Paul Hollywood, zijn Mexicanen ook dol op gebak, met name Pan Dulce (letterlijke vertaling: zoet brood), een soort gebak dat zelfs Paul nog nooit eerder was tegengekomen. Mexico is de ideale bestemming voor de favoriete bakker van Groot-Brittannië om een culinaire ontdekkingsreis te maken door middel van eten en drinken.

Vanaf 31 juli, elke vrijdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

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NEXT LEVEL CHEF S3

Nieuw seizoen. Chef Gordon Ramsay reist het land af op zoek naar de allerbeste koks, hobbykoks, socialmediasterren, foodtruckeigenaren en alles daartussenin. Ze strijden allemaal tegen elkaar met als doel de nieuwste superster van de culinaire wereld te vinden. Hij wordt vergezeld door chefs Nyesha Arrington en Richard Blais. Creativiteit, consistentie en sluwheid vormen het recept voor succes en de volgende stap. Chefs strijden om een hoofdprijs van $ 250.000 en de titel 'Next Level Chef'. De strijd vindt plaats in keukens boven elkaar, verschillende levels. De beste keuken is op de hoogste verdieping.

Vanaf 7 juli, elke dinsdag om 19.00 uur op 24Kitchen.

NIEUW
GREAT BRITISH MENU S21

Seizoen 21 van 'Great British Menu' (2026) viert de Britse filmindustrie, waarbij topchefs themagerechten creëren voor een banket in Liverpool. Het seizoen, gepresenteerd door Andi Oliver, heeft Tom Kerridge, Lorna McNee en Phil Wang als juryleden, die gerechten beoordelen die een eerbetoon zijn aan klassieke en moderne Britse cinema.

Vanaf 28 juli, elke dinsdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

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Midsomer Murders - Seizoen 22 (DVD)
DVD
Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht 24Kitchen
https://www.24kitchen.nl/
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