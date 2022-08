'The Real Housewives of Cheshire' zijn terug op Hayu

Foto: hayu - © Media Tornado 2022

'The Real Housewives of Cheshire' keren in volle glorie terug naar Hayu vanaf 28 augustus. In seizoen 15 brengen de dames weer glamour op je scherm en debuteert er een nieuwe huisvrouw!

Voor seizoen 15, zijn 'The Real Housewives of Cheshire': Hanna Kinsella, Lauren Simon, Lystra Adams, Nicole Sealey, Rachel Lugo, Seema Malhotra en Sheena Lynch.

Seizoen 15 verwelkomt de gloednieuwe huisvrouw Katie Alex, een prachtige en glamoureuze dame. Deze jonge moeder heeft al sterke banden binnen de gemeenschap van Cheshire, omdat ze bevriend is met Hanna en Martin Kinsella. Maar dat is niet de enige link die ze met de community heeft. Een ander smeuïg detail, is dat Katie´s echtgenoot Mason de eerste liefde van huisvrouw Lauren was! Ook maakt Katie´s professionele leven haar populair onder de inwoners van Cheshire. Ze is een gerenommeerde medische professional is met een succesvol bedrijf dat gespecialiseerd is in vaginale verjonging. Katie stuit na haar aankomst al snel op drama, omdat haar relatie met Lauren - en haar man – onder de loep wordt genomen door de groep. Maar met haar jeugdige uitstraling, glamour en sterke meningen blijkt Katie een stijlvolle en zelfverzekerde toevoeging aan de Cheshire-club te zijn. En dat is nog niet alles… de Housewives verwelkomen ook Hanna´s pasgeboren dochtertje, Kimia. Met hun extravagante levensstijl, een meidenreis naar Malta, daten na een scheiding, relatiedynamiek, ouderschap, het opbouwen van zakelijke imperiums, gezondheidsproblemen, echtgenoten en vriendjes en het omgaan met de ovrgang – zal ook seizoen 15 niet teleurstellen! Tijd om erachter te komen wat de Housewives voor ons in petto hebben in deze kersverse afleveringen. De serie, geproduceerd door Monkey, eindigt opnieuw met een reünie-aflevering, gepresenteerd door nummer één #RHOCheshire-fan en tv-presentator Brian Dowling. David Granger en Natasha Bardusco zijn uitvoerend producenten voor Monkey.