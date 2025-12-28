Start het nieuwe jaar met de heetste MTV-shows in januari

MTV luidt 2026 in met een knal. De zender brengt in januari een energieke mix van premières, iconische series en gedurfde revivals naar de Nederlandse huiskamers. Wat je stemming ook is: MTV heeft het deze winter allemaal.

'Dating Naked UK' – Seizoen 1

TV-première: maandag 12 januari | Elke maandag om 22.00 uur

Maak je klaar voor het ultieme datingexperiment. Tien Britse singles trekken letterlijk alles uit en storten zich in een tropisch avontuur vol verrassingen, uitdagingen en onverwachte ‘naked newbies’. Wie vindt echte liefde zonder zich te kunnen verschuilen achter kleding of status? Met een hoofdprijs van 50.000 pond staat er meer op het spel dan alleen een zomerliefde.

'Ink Master' is terug – Seizoen 7 en 9

Vanaf maandag 5 januari | Elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur



Geniet van twee legendarische seizoenen back-to-back:

'Ink Master: Revenge' (Seizoen 7): Veteranen nemen het op tegen ambitieuze nieuwkomers in een bittere strijd om de titel.

'Ink Master: Shop Wars' (Seizoen 9): Voor het eerst strijden duo’s om de eer van hun tattooshop en de ultieme bragging rights.

'Catfish Stunt: Every Episode Ever'

Vanaf maandag 19 januari | Elke maandag t/m vrijdag om 18.30 uur

Voor de echte liefhebbers is er vanaf half januari geen ontsnappen aan: MTV zendt alle afleveringen uit, van seizoen één tot de allernieuwste onthullingen. Bereid je voor op een maand vol twists, emotionele confrontaties en schokkende waarheden. De ultieme binge-ervaring voor elke Catfish-fan.

Tenslotte, kijk je in januari naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in The Act: Unfaithful '(Seizoen 4): Elke maandag om 20.15 uur

'The Challenge' (Seizoen 41): Elke woensdag om 21.30 uur

'Caught in the Act: Double Life' (Seizoen 1): Elke dinsdag om 22.00 uur