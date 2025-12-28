Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Viool is net voor de finale uitgespeeld in 'The Masked Singer'
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen

Start het nieuwe jaar met de heetste MTV-shows in januari

zondag 28 december 2025

MTV luidt 2026 in met een knal. De zender brengt in januari een energieke mix van premières, iconische series en gedurfde revivals naar de Nederlandse huiskamers. Wat je stemming ook is: MTV heeft het deze winter allemaal.

'Dating Naked UK' – Seizoen 1
TV-première: maandag 12 januari | Elke maandag om 22.00 uur


Maak je klaar voor het ultieme datingexperiment. Tien Britse singles trekken letterlijk alles uit en storten zich in een tropisch avontuur vol verrassingen, uitdagingen en onverwachte ‘naked newbies’. Wie vindt echte liefde zonder zich te kunnen verschuilen achter kleding of status? Met een hoofdprijs van 50.000 pond staat er meer op het spel dan alleen een zomerliefde.

'Ink Master' is terug – Seizoen 7 en 9
Vanaf maandag 5 januari | Elke maandag t/m donderdag om 23.00 uur

Geniet van twee legendarische seizoenen back-to-back:

'Ink Master: Revenge' (Seizoen 7): Veteranen nemen het op tegen ambitieuze nieuwkomers in een bittere strijd om de titel.

'Ink Master: Shop Wars' (Seizoen 9): Voor het eerst strijden duo’s om de eer van hun tattooshop en de ultieme bragging rights.

'Catfish Stunt: Every Episode Ever'
Vanaf maandag 19 januari | Elke maandag t/m vrijdag om 18.30 uur

Voor de echte liefhebbers is er vanaf half januari geen ontsnappen aan: MTV zendt alle afleveringen uit, van seizoen één tot de allernieuwste onthullingen. Bereid je voor op een maand vol twists, emotionele confrontaties en schokkende waarheden. De ultieme binge-ervaring voor elke Catfish-fan.

Tenslotte, kijk je in januari naar nieuwe afleveringen van deze geliefde shows:

'Caught in The Act: Unfaithful '(Seizoen 4): Elke maandag om 20.15 uur
'The Challenge' (Seizoen 41): Elke woensdag om 21.30 uur
'Caught in the Act: Double Life' (Seizoen 1):  Elke dinsdag om 22.00 uur


Onze Jongens 3 (DVD)
DVD
Marvel Studios Cinematic Universe: Phase Two
DVD
Harry Potter - 1 - 7.2 + Fantastic Beasts 1 - 3
DVD
Persbericht Team ACE PR/MTV
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 17:20
    Commando: Britain's Ocean Warriors
  • 16:30
    Ghost Rockers: Voor altijd?
    06:00
    Tik Tak
  • 17:45
    Wat Als?: Eindejaarsspecial
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 17:35
    Foute Vrienden Australië
    02:30
    Geen uitzending
  • 17:15
    House
    06:00
    Qmusic
  • 17:45
    Mr. Bean
    07:00
    Willy
  • 17:35
    A Unicorn for Christmas
    05:30
    The Santa Class
  • 17:20
    SOS Piet
    00:25
    The X-Files
  • 17:40
    Blind Gekocht
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    Criminal Minds
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:20
    Two and a Half Men
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Merry Kiss Cam
    06:55
    De Eregast
  • 17:40
    Cold Justice
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 17:37
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:35
    Publireportage
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:05
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 17:10
    Murdoch Mysteries
    01:20
    London Kills
  • 17:35
    The Shape of Water
    06:45
    Shipping Wars
  • 17:45
    NOS Sport: OKT Schaatsen
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 17:25
    Rail Away
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:35
    Wilde buren alleen maar love
    07:00
    Sneeuwpret