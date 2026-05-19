Slachtoffers, familie en speciale eenheden blikken voor het eerst terug op 'Die ochtend in Ede'

Op zaterdag 30 maart 2024 stapt Corné H. vroeg in de ochtend café Petticoat in Ede binnen. Drie jonge medewerkers en de mede-eigenaar van het café drinken daar na sluitingstijd samen een drankje. Wanneer Corné twee messen tevoorschijn haalt en zegt dat zijn rugzak vol explosieven zit, slaat de sfeer direct om.

De vier medewerkers van het café worden urenlang vastgehouden terwijl de gijzeling uitgroeit tot wereldnieuws. De ouders van Corné zien op tv wat zich in de binnenstad afspeelt en vrezen dat het om hun zoon gaat. Als blijkt dat zijn bed in de instelling onbeslapen is, wordt hun angst werkelijkheid.

In het tweeluik 'Die ochtend in Ede' reconstrueert documentairemaker Jessica Villerius die bloedstollende ochtend door gesprekken met slachtoffers, politie, speciale eenheden en de familie van Corné H. Zij blikken in dit tweeluik voor het eerst terug op de gijzeling die Nederland in zijn greep hield. Hun verhalen tekenen niet alleen wat er die ochtend gebeurde, maar schetsen ook de nasleep daarvan. Hoe ga je verder als je leven urenlang in handen lag van iemand die zelf niet bang lijkt om dood te gaan? Wat doet het met je als familie wanneer blijkt dat jouw zoon of broer verantwoordelijk is? En wat zijn de gevolgen als zorg en veiligheid vastlopen in wachtlijsten en tekorten?

Na zijn veroordeling eind 2024 wacht Corné nog altijd op plaatsing in een tbs-kliniek. Zijn ouders proberen al sinds zijn tienerjaren de juiste hulp voor hem te krijgen, maar liepen telkens tegen muren op. Ook nu blijft die hulp uit. Door lange wachtlijsten zit Corné nog steeds in de gevangenis, terwijl hij al anderhalf jaar in een kliniek had moeten zitten. En dat met alle risico’s van dien: in december 2025 gijzelt hij meerdere medewerkers van de gevangenis in Vught. Volgens zijn advocaat, Petra Breukink, is de situatie onhoudbaar en dreigt een volgend incident: 'Corné schreeuwt om hulp en wil geen slachtoffers meer maken. Daarvoor heeft hij behandeling nodig, behandeling die hij vooralsnog niet krijgt.'

In de documentaire vertellen de gegijzelde medewerkers hoe zij die ochtend beleefden. Over de slopende stilte in het café, het voortdurende schakelen tussen angst en onzekerheid en de impact die nog altijd voelbaar is. Ook leden van de Dienst Speciale Interventies en andere betrokken eenheden reconstrueren hoe zij zich voorbereidden op een mogelijke fatale afloop.

