Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 18 mei 2026 – aflevering 4601

Leo ondertekent met pijn in het hart zijn beëindigingsovereenkomst. Wanneer Kilian probeert Larissa te verleiden, herinnert hij zich plots dat hij Fanny heeft gekust. De prijsuitreiking mag dan toch doorgaan in het Fürstenhof.



Dinsdag 19 mei 2026 – aflevering 4602

Vincent wil opnieuw zijn plannen met Katja bespreken om naar Californië te gaan. Kilian en Fanny willen zijn geheugen een handje helpen door samen te koken. Tijdens de prijsuitreiking heeft Sophia gemerkt hoe belangrijk Lale voor Christoph is.



Woensdag 20 mei 2026 – aflevering 4603

Katja stelt Vincent voor om twee maanden op proef mee naar Amerika te gaan. Yannik raapt al zijn moed bijeen om Kilian alles over zijn verleden te vertellen. Massimo is verrast wanneer Werner laat doorschemeren dat Olivia hem vrolijk maakt.



Donderdag 21 mei 2026 – aflevering 4604

Katja en Vincent willen niet uit elkaar gaan en blijven zitten met hun dilemma. Kilian heeft een rustig gesprek met Fanny en blijft bij haar en Marlon slapen, terwijl Larissa zich grote zorgen maakt. Massimo begeleidt Olivia naar het bal.



Vrijdag 22 mei 2026 – aflevering 4605

Kilian probeert zijn relatie met Larissa nieuw leven in te blazen, maar ze worden onderbroken door Fanny. Yannik wil met zijn broer praten over zijn gevoelens. Sophia zoekt opnieuw toenadering tot Christoph en Massimo komt tot een besef.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

