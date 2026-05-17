Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

zondag 17 mei 2026

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 18 mei 2026 – aflevering 4601
Leo ondertekent met pijn in het hart zijn beëindigingsovereenkomst. Wanneer Kilian probeert Larissa te verleiden, herinnert hij zich plots dat hij Fanny heeft gekust. De prijsuitreiking mag dan toch doorgaan in het Fürstenhof.


Dinsdag 19 mei 2026 – aflevering 4602
Vincent wil opnieuw zijn plannen met Katja bespreken om naar Californië te gaan. Kilian en Fanny willen zijn geheugen een handje helpen door samen te koken. Tijdens de prijsuitreiking heeft Sophia gemerkt hoe belangrijk Lale voor Christoph is.

Woensdag 20 mei 2026 – aflevering 4603
Katja stelt Vincent voor om twee maanden op proef mee naar Amerika te gaan. Yannik raapt al zijn moed bijeen om Kilian alles over zijn verleden te vertellen. Massimo is verrast wanneer Werner laat doorschemeren dat Olivia hem vrolijk maakt.

Donderdag 21 mei 2026 – aflevering 4604
Katja en Vincent willen niet uit elkaar gaan en blijven zitten met hun dilemma. Kilian heeft een rustig gesprek met Fanny en blijft bij haar en Marlon slapen, terwijl Larissa zich grote zorgen maakt. Massimo begeleidt Olivia naar het bal.

Vrijdag 22 mei 2026 – aflevering 4605
Kilian probeert zijn relatie met Larissa nieuw leven in te blazen, maar ze worden onderbroken door Fanny. Yannik wil met zijn broer praten over zijn gevoelens. Sophia zoekt opnieuw toenadering tot Christoph en Massimo komt tot een besef.

Turbulente, opwindende, grappige en romantische verhalen die verband houden met vriendschap, liefde en relaties tussen de gasten en het personeel van Hotel Fürstenhof, een luxueus Beiers hotel.

'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3. Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.

'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.

