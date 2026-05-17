Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!
Maandag 18 mei 2026 – aflevering 4601
Leo ondertekent met pijn in het hart zijn beëindigingsovereenkomst. Wanneer Kilian probeert Larissa te verleiden, herinnert hij zich plots dat hij Fanny heeft gekust. De prijsuitreiking mag dan toch doorgaan in het Fürstenhof.
Dinsdag 19 mei 2026 – aflevering 4602
Vincent wil opnieuw zijn plannen met Katja bespreken om naar Californië te gaan. Kilian en Fanny willen zijn geheugen een handje helpen door samen te koken. Tijdens de prijsuitreiking heeft Sophia gemerkt hoe belangrijk Lale voor Christoph is.
Woensdag 20 mei 2026 – aflevering 4603
Katja stelt Vincent voor om twee maanden op proef mee naar Amerika te gaan. Yannik raapt al zijn moed bijeen om Kilian alles over zijn verleden te vertellen. Massimo is verrast wanneer Werner laat doorschemeren dat Olivia hem vrolijk maakt.
Donderdag 21 mei 2026 – aflevering 4604
Katja en Vincent willen niet uit elkaar gaan en blijven zitten met hun dilemma. Kilian heeft een rustig gesprek met Fanny en blijft bij haar en Marlon slapen, terwijl Larissa zich grote zorgen maakt. Massimo begeleidt Olivia naar het bal.
Vrijdag 22 mei 2026 – aflevering 4605
Kilian probeert zijn relatie met Larissa nieuw leven in te blazen, maar ze worden onderbroken door Fanny. Yannik wil met zijn broer praten over zijn gevoelens. Sophia zoekt opnieuw toenadering tot Christoph en Massimo komt tot een besef.
'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- VRT dreigt met boycot Eurovisiesongfestival : 'Kans klein dat we volgend jaar een artiest afvaardigen'
- Finale van ‘De Mol’ 2026: eindelijk valt het masker af
- Erben Wennemars neemt afscheid als schaatsanalist bij de NOS
- Loïc Van Impe & Sarah Renson presenteren nieuw njam!-programma 'Vanavond Bij Ons'
- Documentaire 'The Bus Driver: Britain's Cocaine King' op Discovery
- Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'
- Vurige groepsbattle laat studio van 'So You Think You Can Dance' ontploffen
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
- 'Ziggo Sport Finals': alle UEFA Europese clubfinales gratis te zien voor heel Nederland
Multimedia SPOTLIGHT
-
Amy's 30ste verjaardag ontploft na verrassende onthullingen in 'The Real Housewives of Antwerp'
-
'Vanavond Bij Ons' is nieuw op njam!
-
Hoe ver gaat Andreas in 'Thuis'?
-
Kijk de trailer van het nieuwe seizoen van 'Rivals'
-
Zo klonk Essyla tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival
-
Mathieu Terryn geeft exclusieve inkijk in de backstage van 'The Voice'
-
Eerste vrouwelijke dansduo raast over het 'SYTYCD'-podium
-
Allesbehalve saai: 'A BORING YEAR'!
-
Bartel Van Riet brengt Elie van z’n melk in 'Huis Gemaakt'
-
Nieuw seizoen van '3FF' brengt 'D5R' terug!
-
Anne en Hannelore moeten toegevingen doen in 'Blind Gekocht'
-
Chemie spat van scherm in 'So You Think You Can Dance'
-
'The Miniature Wife' is nu nieuw te zien op Streamz
-
Er zijn nieuwe verleidsters op 'Temptation Island'
-
Thomas Smith en Begijn le Bleu blikken terug op auditie 'SYTYCD'
-
Bart De Wever ongewoon in 'A-typisch'
-
'Heel Mijn Hart': Verliefdheid na verlies?
-
Check nu de teaser van 'House of the Dragon'
-
Annelies viert haar 25ste cosmetische ingreep met een Plastic is Fantastic-feest
-
Deze talenten stoten door naar de liveshows van 'The Voice'
-
Ward Lemmelijn toont geheim mentaal wapen
-
Heeft Alex Callier een nieuwe zangeres voor Hooverphonic gevonden?
-
Camilia Blereau doet Hugo Sigal schrikken in 'Familie'
-
Bloeit er iets moois in 'So You Think You Can Dance'?
-
Andy Peelman confronteert jonge ondernemer in 'Ze Zeggen Dat'
-
Nieuw seizoen 'Alloo bij de Wegpolitie' bij VTM GO+
-
Cross Battles beloven vuurwerk in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Dit is de afvaller na de vijfde aflevering van 'De Mol'
-
Nicky zoekt noodgedwongen grotere woning in 'Blind Gekocht'
-
Repetitie loopt mis in 'So You Think You Can Dance'
Kijktip van de dag
Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.
'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.