Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van 17 op 18 maart is de 61-jarige bewoner van een benedenwoning aan de De Savornin Lohmanstraat in Meppel door twee mannen overvallen. Ze vroegen om 'het spul', maar dat hàd de bewoner helemaal niet.

Daarop werd er vlak bij zijn hoofd een wapen afgevuurd. De politie gaat er van uit dat de daders op het verkeerde adres waren. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vertelt het slachtoffer vanavond over wat hem die nacht overkwam en zet een woordvoerder van de politie alle aanknopingspunten naar de daders op een rij.

In het landelijke opsporingsprogramma vanuit de meldkamer in Apeldoorn wordt daarnaast aandacht besteed aan een reeks van vijf incidenten met explosieven in de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Ook hier werd een compleet onschuldige bewoner slachtoffer. Na het afgaan van een explosief moest een 90-jarige man naar het ziekenhuis. Verder onder andere meer over een nieuwe beloning rond een voortvluchtige verdachte en bewakingsbeelden rond een mishandeling van een 19-jarige man in Groningen. Ook zijn er de nodige ontwikkelingen rond zaken uit eerdere uitzendingen.

'Opsporing Verzocht', maandag 18 mei om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.