Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

zondag 17 mei 2026
Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta half en half
Pasta met tomatensaus en kaassaus.


Dinsdag: Tuna melt met salade niçoise
Gegrilde 'sandwich' met verse tonijnsla en cheddar.

Woensdag: Cheesecake met aardbeien
Kaastaart met een bodem van shortbread en een vulling van roomkaas, verse aardbeien en aardbeiencoulis.

Donderdag: Kiprollade met ei, champignonsaus, kroketten en kropsla
Kipfilet gevuld met kip en ei, kroketten, sla en romige suprêmesaus met champignons.

Vrijdag: In bier gesmoorde lamsschenkel met asperges en geroosterde aardappelen
In de oven gegaarde lamsschenkels met Duchesse de Bourgogne, asperges en vastkookaardappelen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

Vrijdag 29 mei 2026 om 12u10  »
Omgekeerde taart met plakjes gekonfijte sinaasappel en frangipanebeslag.
Met mozzarella gegratineerde artisjokbodem met compote van verse tomaten en pesto met amandelschilfers, peterselie en parmezaan.
Met mozzarella gegratineerde artisjokbodem met compote van verse tomaten en pesto met amandelschilfers, peterselie en parmezaan.
Chef Jeroen Meus zet dagelijks een smakelijk gerecht op tafel. Elke dag een nieuw recept, leuke weetjes en toffe video's. Jeroen laat zien dat koken plezierig is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak.
Thaise rijstnoedels met gebakken rundreepjes en Thaise basilicum in licht pikante saus.

