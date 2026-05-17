Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pasta half en half

Pasta met tomatensaus en kaassaus.

Dinsdag: Tuna melt met salade niçoise

Gegrilde 'sandwich' met verse tonijnsla en cheddar.

Woensdag: Cheesecake met aardbeien

Kaastaart met een bodem van shortbread en een vulling van roomkaas, verse aardbeien en aardbeiencoulis.

Donderdag: Kiprollade met ei, champignonsaus, kroketten en kropsla

Kipfilet gevuld met kip en ei, kroketten, sla en romige suprêmesaus met champignons.

Vrijdag: In bier gesmoorde lamsschenkel met asperges en geroosterde aardappelen

In de oven gegaarde lamsschenkels met Duchesse de Bourgogne, asperges en vastkookaardappelen.

'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.

