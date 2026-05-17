Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'
Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.
Maandag: Pasta half en half
Pasta met tomatensaus en kaassaus.
Dinsdag: Tuna melt met salade niçoise
Gegrilde 'sandwich' met verse tonijnsla en cheddar.
Woensdag: Cheesecake met aardbeien
Kaastaart met een bodem van shortbread en een vulling van roomkaas, verse aardbeien en aardbeiencoulis.
Donderdag: Kiprollade met ei, champignonsaus, kroketten en kropsla
Kipfilet gevuld met kip en ei, kroketten, sla en romige suprêmesaus met champignons.
Vrijdag: In bier gesmoorde lamsschenkel met asperges en geroosterde aardappelen
In de oven gegaarde lamsschenkels met Duchesse de Bourgogne, asperges en vastkookaardappelen.
'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.
Kijktip van de dag
Door zijn moeilijke thuissituatie verblijft de veertienjarige Johnny in een instelling. Hij maakt deel uit van de bende van Luca en dealt drugs, maar stiekem droomt hij van een beter leven. Op een dag krijgt hij de beroemde acteur Antony als vaste klant. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee.
'Dealer', film uit 2021 met oa. Ben Segers en Veerle Baetens, om 20.35 uur op VTM 3.