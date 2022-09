'Oogappels' is terug met een nieuw seizoen!

Foto: BNNVARA - © Mark de Blok 2022

Fabie is in alle staten, nu Mees ineens is verdwenen. Ze vertrekt in allerijl naar Noorwegen en Pip gaat bij Johan en Ella logeren.

Merel wordt beschaamd wakker na haar uit de hand gelopen nacht met de buurman. Nina verhuist weer terug naar haar moeder, tot groot verdriet van Tim en Dina. Carola en Marcel maken serieuze plannen voor hun nieuwe strandtent. Erik gaat uit eten met Hannah van de boekwinkel, Chris slaapt slecht en Dina wordt aangenomen als de nieuwe conrector van het Hugo de Groot College.

'Oogappels', vanaf woensdag 7 september wekelijks om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.