Onder anderen Peter Pannekoek en Tania Kross in nieuw seizoen 'Volle Zalen'

Cornald Maas spreekt dit seizoen voor de portretreeks 'Volle Zalen' vijf unieke en uiteenlopende theaterpersoonlijkheden - in volgorde van uitzending: acteur Gijs Scholten van Aschat, mezzosopraan Tania Kross, zangeres Frédérique Spigt, theatermaker Adelheid Roosen en cabaretier Peter Pannekoek.

Al zeven seizoenen maakt 'Volle Zalen' intieme, ontroerende en persoonlijke portretten van theaterpersoonlijkheden. Als kanshebber voor een Televizier-Ster Impact 2022 - voor de aflevering met de inmiddels overleden zanger en liedjesschrijver Jan Rot - start het programma in oktober met een nieuwe reeks portretten die ertoe doen.

Binnen hun vak doen ze alle vijf iets volstrekt anders, maar ze koesteren één gedeelde wens: dat het publiek de weg naar theater en concertzaal weer mag vinden. Want hun creativiteit stroomt en dat delen ze graag met zoveel mogelijk mensen.

Gijs Scholten van Aschat wacht een druk theaterseizoen met diverse nieuwe producties en reprises van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Cornald Maas ontmoet de gelouterde acteur in Tiel waar hij opgroeide en de kiem werd gelegd voor zijn acteurschap. Van Aschat koestert een grote liefde voor Shakespeare en klassiek toneel. Hij vertelt waarom hij zich nu - na vele jaren op de planken - 'vrij in acteren' voelt. Scholten van Aschat heeft naast acteren overigens nóg een grote liefde: die voor Ajax, zo blijkt uit het programma.

Tania Kross woonde vele jaren in Nederland, maar is inmiddels met echtgenoot en kinderen teruggekeerd naar Curaçao, waar ze samen met haar ouders een huis bewoont. Cornald Maas reisde naar het Caribische eiland waar Kross werkt aan een opera. Hoe zijn haar persoonlijk leven én de bewogen geschiedenis van het eiland aan elkaar verbonden? Kross onthult aan Maas met welke missie ze is teruggekeerd naar het eiland.

Zangeres Frédérique Spigt ontvangt Cornald Maas in haar huis in Rotterdam, waar ze vertelt over haar moeder die leed aan een oorlogstrauma. Welke invloed had dat op Frédérique?

Sinds corona haar intrede deed is de zangeres met succes een tweede carrière begonnen, die van schilder, zo blijkt uit Volle Zalen. De verkoop van schilderijen vormt een welkome extra inkomstenbron, want 'soms was het met alleen muziek toch sappelen'. Spigt gaat dit najaar samen met actrice Annet Malherbe op tournee met liedjes van Elvis Presley.

'Voor mij is de wereld een schoolplein waar alle mensen wonen en waarvan van niemand verstoten mag worden.' Het is het leidmotiv van tv- en theaterpersoonlijkheid Adelheid Roosen. Met haar theatervoorstellingen geeft ze ook een stem aan hen die zelden worden gehoord. Zoals in haar zogeheten ‘wijksafari's’ - locatietheater waarbij de bewoners zelf een rol spelen in de voorstelling. Ze vonden al plaats in de Amsterdamse Bijlmer, in de wijk Utrecht Overvecht en in Mexico. Nu gaat Roosen ervoor naar Tanger, Marokko en 'Volle Zalen' reist met haar mee. Ook bezoekt Maas met haar de nonnenschool waar ze op jonge leeftijd geen enkele vrijheid ervoer.

Peter Pannekoek nodigt Cornald Maas uit in comedyclub Toomler. Daar waar zijn eerste optredens plaatsvonden memoreert hij aan zijn auditie: 'Het was de hel, tussen het publiek en de gearriveerde comedians die mochten beslissen of je werd toegelaten tot de club.' 'Volle Zalen' volgt de populaire cabaretier onder andere achter de schermen van zijn nieuwe cabaretvoorstelling 'DNA' en keert met hem terug naar Hilversum, de stad waar hij al op jonge leeftijd werd geconfronteerd met de eindigheid van het leven.

Cornald Maas over deze serie portretten: 'Wat me opvalt, het zijn allemaal theatermakers die eigenzinnig hun eigen weg volgen. De opvoeding die ze van hun ouders hebben gekregen speelt daarbij een belangrijke rol, zo is me duidelijk geworden tijdens de ontmoetingen die ik met ze had. Sommigen ervoeren in hun jeugd een grote vrijheid, anderen ontleenden juist inspiratie uit de beperkingen die ze door hun ouders kregen opgelegd.'

'Volle Zalen', vanaf dinsdag 18 oktober om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.