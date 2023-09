Olympische ondersteuning voor Thomas van der Vlugt in nieuw seizoen StukTV-serie '(On)Mogelijk'

Na een bijzonder eerste seizoen is Thomas van der Vlugt terug met een gloednieuwe vierdelige reeks van '(On)Mogelijk'. In het tweede seizoen van de StukTV-serie gaat hij opnieuw vier voor hem ogenschijnlijk onmogelijke uitdagingen aan.

Zo heeft hij in het diepste geheim, zonder medeweten van zijn kompanen Giel de Winter en Stefan Jurriëns, getraind om als eerste Nederlander ooit de hele kustlijn van Nederland in open zee af te zwemmen. Liefst 120 kilometer moet hij hiervoor afleggen. Gesteund door voormalig Olympisch en wereldkampioen openwaterzwemmen Maarten van der Weijden doet hij een ultieme poging. Of Thomas hierin is geslaagd? Dat is vanaf woensdag 6 september 17.00 uur te zien op het YouTube-kanaal van StukTV. Vier weken op rij een uitdaging. Vier weken op rij een video. '(On)Mogelijk' is terug!

In het grootste geheim trof Thomas zijn voorbereidingen. Voor zijn zwemchallenge, maar óók om te leren schansspringen van een zestig meter hoge schans en om solo de Mont Blanc te beklimmen. Maandenlang sliep hij in een hoogtekamer en zwom hij meerdere keren per dag kilometerslang in open zee. Een team van onder meer topsporters stond hem bij. Naast Maarten van der Weijden deed Thomas een beroep op Ferry Weertman, goud op de 10 kilometer open water op de Olympische Zomerspelen van 2016 in Rio de Janeiro, en op Sara Marita Kramer. De skischansspringster werd in 2021 wereldkampioen schansspringen in de landenwedstrijd. Op de Mont Blanc werd Thomas begeleid door een ervaren mountain leader; een militaire berggids van Korps Mariniers.

In de video’s op het YouTube-kanaal van StukTV zien we het resultaat van zijn inzet, toewijding en doorzettingsvermogen. Met als ultiem slot: de grote reveal aan Giel en Stefan!

Uitzending, vanaf woensdag 6 september vier weken op rij om 17.00 uur een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van StukTV.