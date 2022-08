Nieuw seizoen 'Vier Handen Op Eén Buik' met o.a. Kim Kötter, Heleen van Royen en Özcan Akyol

In 'Vier Handen Op En Buik' volgen we aanstaande moeders die laten zien hoe zij zich voorbereiden op de komst van hun kindje. Ze worden dit seizoen weer stevig aangemoedigd door bekende moeders en een bekend stel.

Met hun ervaring loodsen zij de tienermoeders en -vaders door deze bijzondere en spannende tijd. Want wat komt er allemaal op ze af op weg naar het ouderschap? En hoe bereiden ze zich daarop voor? Kim Kötter, Heleen van Royen, Tabitha én Özcan Akyol met zijn vrouw Anna van den Breemer begeleiden ze voor, tijdens en na de bevalling.

Heleen van Royen: 'Het is mooi om vrouwen te ontmoeten die op het punt staan moeder te worden. De omstandigheden waarin ze een kind krijgen zijn meestal niet ideaal, maar ze doen hun best om er met onze ondersteuning het beste van te maken. Dat ze me zo dichtbij laten, vind ik heel bijzonder. Je bouwt een sterke band op en die blijft bestaan, ook na het programma.'

In de eerste aflevering volgen we Meli (20). Op haar vijftiende beviel ze onverwachts van haar eerste kindje: dochter Nay-Zylla. Vier jaar later leert ze Geronimo kennen en al snel raakt ze opnieuw in verwachting en bevalt ze van een zoon. De kersverse ouders hebben veel ruzie en maken een einde aan hun relatie, maar dan komt Meli erachter dat ze wéér zwanger is. Omdat ze al twee kinderen heeft, in een te klein huis woont, nog met school bezig is en schulden heeft, twijfelt ze om het kindje te houden. Maar deze twijfel verdwijnt als blijkt dat er een tweeling in haar buik groeit. Dat vindt ze zo bijzonder dat ze het avontuur met vier kinderen aangaat. Ze krijgt het hierdoor wel druk, want ze staat er vrijwel alleen voor en heeft nog weinig babyspullen voor de tweeling. Bekende moeder Kim Kötter staat haar bij in deze bijzondere, maar ook hectische periode.

'Vier Handen Op Eén Buik' is een coproductie van BNNVARA en SkyhighTV.

'Vier Handen Op Eén Buik’ is vanaf 30 augustus om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.