Nieuw seizoen van 'Ewout' bij RTL 5

Opnieuw krijgt Ewout Genemans een kijkje achter deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Zo mag hij dit seizoen bij hoge uitzondering meelopen met het BOT; het Bijzondere Ondersteuningsteam van Justitie.

Deze zwaarbewapende eenheid van justitie transporteert verdachten in geruchtmakende rechtszaken, waar de kans op ontsnappen en liquidaties groot is. Hoe gevaarlijk is hun werk?

Ook reist Ewout af naar Mexico, waar steeds meer toeristen het slachtoffer worden van schietpartijen tussen drugsbendes, en loopt hij mee met mensen die van de dood hun beroep hebben gemaakt.

In de eerste aflevering duikt Ewout in de doffe glans van de porno-industrie. Betaalde platforms als OnlyFans en F2F nemen de markt steeds meer over van de traditionele porno-industrie. Een proces dat is versneld door misstanden en schandalen in de ‘adult entertainment industry’. Ewout reist af naar Los Angeles, samen met de Nederlands F2F ster Anna die internationaal wil doorbreken. Maar is porno-hoofdstad LA veranderd door de opkomst van deze betaalde platforms?

'Ewout' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf dinsdag 30 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.