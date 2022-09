Nieuw seizoen 'Matthijs Gaat Door' bij BNNVARA

Matthijs van Nieuwkerk begint aanstaande zaterdag met een nieuw seizoen van 'Matthijs Gaat Door'. Ook in deze vierde reeks zijn er weer mooie en ontroerende gesprekken, met als vaste basisspeler de rubriek 'Forever Young'.

En er is natuurlijk heel veel muziek. Zoals altijd onder leiding van de Sven Hammond Big Band.

In de eerste aflevering is er muziek van Ilse DeLange; zij speelt haar nieuwe single ‘Willing’. Claudia de Breij begint volgende week met de try-outs voor haar Oudjaarsconference en vertelt hoe het er tot nu toe voorstaat. Schrijfster en columniste Yvonne Kroonenberg is Forever Young. Xander Vrienten, zoon van Henny Vrienten, en Trijntje Oosterhuis werken aan een plaat die bestaat uit liedjes van de laatste drie soloplaten van Henny. Matthijs gaat met ze in gesprek over Henny en zijn liedjes, en ze treden op met de Sven Hammond Big Band.

Nieuw dit seizoen is de rubriek ‘Bandje in de wolken’, geïnspireerd op het gelijknamige liedje van Vrienten. Daarin bezingt hij de groten uit de muziekgeschiedenis die niet meer onder ons zijn. Hij fantaseert hoe het zou zijn als hij in de hemel met ze meespeelt. Elke zaterdag wordt de uitzending afgesloten met een liedje van één van de muzikanten uit dit hemelse bandje, met daarin John Lennon, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Chet Baker, Janis Joplin, Otis Redding en vele anderen.

'Matthijs Gaat Door' is een coproductie van BNNVARA en MediaLane.

'Matthijs Gaat Door' is vanaf 3 september iedere zaterdag om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.