Nieuw seizoen 'Brommer Op Zee' met Jonathan Franzen, Damon Galgut, Anjet Daanje en Cees Nooteboom

Vanaf zondag 11 september presenteren Wilfried de Jong en Ruth Joos een nieuw seizoen van VPRO's boekenprogramma 'Brommer op zee'. Er is aandacht voor gevestigde én minder gevestigde schrijvers en er is elke maand een nieuw boek beschikbaar in de Brommer op zee-app.

Nieuw dit seizoen: Wilfried en Ruth zoeken schrijvers op in hun eigen habitat.

Dit seizoen komen toonaangevende schrijvers langs zoals de Amerikaanse auteur Jonathan Franzen die met ‘Kruispunt’ opnieuw internationaal veel waardering kreeg, de Groningse schrijver Anjet Daanje over haar deze zomer veelgelezen ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ en de Zuid-Afrikaanse schrijver Damon Galgut, die met ‘De belofte’ de Booker Prize 2021 won. Ook spreken De Jong en Joos dit najaar onder anderen P.F. Thomése, Oek de Jong, Auke Hulst, Marion Bloem, Jaap Robben en Cees Nooteboom. Die laatste zoekt Wilfried op in Spanje.

In een nieuwe rubriek toont Libris Literatuur Prijs-winnaar én bioloog Mariken Heitman ons de geheimen van een moestuin. Het schrijfhok wordt dit seizoen het leeshok. Elke week zet iemand een boek in het tot bibliotheek verbouwde hok en neemt er aan het einde van de uitzending een mee naar huis.

In de eerste uitzending is onder andere Jaap Robben te gast en spreekt over zijn boek ‘Schemerleven’, waarin een 81-jarige vrouw terugdenkt aan haar eerste onstuimige liefde die verboden was en dramatisch eindigde. De 'Brommer op Zee'-boekenclub leest in september de roman ‘Een meisje van honderd’ van Marion Bloem. Dit boek is de hele maand gratis mee te lezen in de app.

'Brommer op Zee', wekelijks vanaf zondag 11 september t/m 18 december om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.