Nieuw 'Hofkar'-seizoen in teken van Provinciale Statenverkiezingen

Vanaf aankomende dinsdag trapt Rutger Castricum het gaspedaal van zijn 'Hofkar' weer in! Dit seizoen rijdt hij met zijn taxi de provincie in om de politici daar aan de tand te voelen over de Provinciale Statenverkiezingen.

Voor de eerste aflevering zoekt Rutger Femke Wiersma van de Boer Burger Beweging op in het uiterste noorden van Friesland. Zij vond ooit haar grote liefde via 'Boer zoekt Vrouw'. Inmiddels is ze alleenstaande moeder van 4 kinderen en werkt ze in Den Haag als steun en toeverlaat van voorvrouw Caroline van der Plas. Femke hoopt op genoeg stemmen voor een plek in het Friese provinciebestuur.

De Hofkar op tv

Rutger voelt in de provincie Utrecht Stefan Berlijn aan de tand. Deze ex-FvD'er is zelf met een Bosnische moslima getrouwd en doet voor JA21 mee aan de verkiezingen. Lijsttrekker voor de Eerste Kamer Annabel Nanninga stapt ook in.

In het zonnige zuiden van Limburg is de 31-jarige Marlou Jenneskens lijsttrekker voor D66. Vier jaar geleden zette ze haar eerste stappen in de Provinciale Staten. Ze kwam toen midden in een bestuurlijke crisis terecht.