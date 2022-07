National Georgraphic's 'Europe From Above' opent nieuw seizoen met België

Ontdek ons buurland BelgiŽ zoals nooit tevoren in het spectaculaire vierde seizoen van National Geographic's 'Europe from Above'. De gloednieuwe zesdelige serie begint met een indrukwekkende luchtreis door BelgiŽ op 12 september om 21.00 uur exclusief op National Geographic.

De overige landen die in dit seizoen worden belicht zijn: Denemarken, Servië, Schotland, Burgarije en Roemenië.

National Geographic gaat weer de lucht in om nog meer spectaculaire beelden van het Europese continent te delen - te beginnen met een adembenemende reis door België - in de populaire documentaireserie 'Europe from Above'.

De nieuwe en exclusieve zesdelige serie biedt naast België een spectaculair uitzicht op de mooiste culturele en geografische bezienswaardigheden in Denemarken, Servië, Schotland, Bulgarije en Roemenië. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde drone-technologie om kijkers mee te nemen op een verbluffende visuele reis rond elk van deze landen. Het materiaal is gedurende een jaar gefilmd waardoor je de verschillende locaties in alle seizoenen terug ziet. De adembenemende luchtbeelden geven een uniek inzicht in hoe traditie, techniek en natuurwonderen het continent hebben gevormd.

In de eerste aflevering van 'Europe from Above' worden de kijkers meegenomen op een verbluffende reis over heel België. We maken daarbij kennis met bekende en minder bekende aspecten van het Belgische cultureel erfgoed.

In het voorjaar starten we bij één van de bekendste gebouwen van Brussel; het Atomium. We volgende een team van gespecialiseerde 'glazenwassers' die de ingewikkelde ronde constructies schoon moeten houden. Daarna vliegen we door naar het minder bekende Oostduinkerke aan de Belgische kust en maken we kennis met de laatste garnalenvissers ter wereld die nog per trekpaard te werk gaan.

In de zomer duiken we het platteland in en volgen we het oogsten van de Belgische hop in Poperinge, één van de grootste export producten van België. De drones tonen de hop teelt van bovenaf, wat een overweldigend beeld weergeeft van het basisingrediënt van een internationaal populair en geliefd Belgisch product: bier. Vanuit het platteland vliegen we gedurende het najaar terug de stad in, waar we onder andere getuige zijn van het Gentse Lichtfestival. Kunstenaars vanuit de hele wereld komen hier elk jaar samen om de straten van Gent aan te kleden met de meest magische lichtinstallaties.

Via Gent vliegen we weer terug naar het Belgische platteland waar al eeuwenlang de kolossale ruïnes liggen van een verbazingwekkende abdij. Dit is de abdij van Villers, waarvan wordt aangenomen dat het de grootste abdijruïne van Europa is. Deze locatie is al Indrukwekkend om doorheen te lopen, maar van bovenaf krijg je pas echt een sprookjesachtige beleving.

Gedurende de aflevering komen er nog veel meer bijzondere plekken in België aan bod waardoor het zowel voor buitenlanders als voor Belgen zelf een indrukwekkende en verrassende aflevering is geworden.

Na het enorme succes van 'Europe from Above', zal later dit jaar een nieuwe eenmalige special, 'Christmas from Above', worden uitgezonden op National Geographic. 'Christmas from Above' is een tocht door Europa waarbij de meest feestelijke tradities van het seizoen worden onthult.

'Europe from Above' wordt voor National Geographic geproduceerd door Windfall Films (onderdeel van de Argonon Group). Voor Windfall Films is Mark Bridge de serieproducent en Carlo Massarella de uitvoerend producent. Carolyn Payne is de Commissioning Editor en Executive Producer voor National Geographic.

'Belgium from Above' is te zien op maandag 12 september om 21.00 uur op National Geographic.