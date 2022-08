Muzikale spelshow 'I Can See Your Voice' terug met nieuw spelelement

Vanaf woensdag 31 augustus start alweer het vierde seizoen van de muzikale spelshow 'I Can See Your Voice'. Panelleden Marieke Elsinga, Fred van Leer en Edsilia Rombley raden samen met een wisselend panellid en de spelkandidaat of iemand een gouden keeltje heeft óf zo vals als een kraai zingt zonder dat er ook maar één noot wordt gezongen.

In dit woensdagavond-programma draait alles maar om één grote vraag: wie kan er echt zingen en wie houdt ons compleet voor de gek? De presentatie ligt opnieuw in handen van Carlo Boszhard en dit seizoen wordt er met de spelkandidaat een nieuw spelelement geïntroduceerd.

De nieuwe twist in dit seizoen van 'I Can See Your Voice' is dat de wekelijks wisselende spelkandidaat per ronde kiest wie de valse kraai onder de zeven deelnemers is. Iedere goede gok levert de kandidaat in totaal duizend euro op. In de allesbeslissende finaleronde kan de kandidaat ervoor kiezen om het bij elkaar gespeelde bedrag te innen óf alles of niks te spelen. Heeft de laatste zanger(es), die een duet zingt met de bekende zanger, een mooie stem, dan wint de kandidaat €7500,- voor een zelf uitgekozen doel.

De spelkandidaat wordt in het nieuwe seizoen bijgestaan door het panel, bestaande uit Fred van Leer, Marieke Elsinga en Edsilia Rombley. Naast de vaste panelleden schuift iedere week een wisselend panellid aan, waaronder Wolter Kroes, Trijntje Oosterhuis, Jamai Loman, Miljuschka Witzenhausen, Buddy Vedder en Emma Heesters. De laatst overgebleven deelnemer mag aan het eind van de show een duet zingen met een van de panelleden, waarbij eindelijk bekend wordt of deze kan zingen of niet.

'I Can See Your Voice' wordt geproduceerd door Warner Bros Nederland en is vanaf woensdag 31 augustus om 20.30 uur te zien bij RTL 4.