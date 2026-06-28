Juli brengt Britse topseries en zomerse must-sees naar BBC NL en BBC NL+

Van de terugkeer van publieksfavorieten als 'Harry Wild' en 'Hope Street' tot nieuwe series als 'Ellis' en 'Sherlock & Daughter': ontdek deze maand de nieuwste Britse crime-, drama- en feelgoodseries op BBC NL en BBC NL+.

'Harry Wild' seizoen 5 gaat op dinsdag 7 juli om 21.00 uur in première op BBC NL

De eigenzinnige amateurdetective Harriet 'Harry' Wild, gespeeld door Jane Seymour, is terug met een gloednieuw seizoen vol slimme mysteries, scherpe humor en onverwachte wendingen. Terwijl Harry opnieuw verwikkeld raakt in ingewikkelde moordzaken, wordt ook haar persoonlijke leven steeds chaotischer. Samen met Fergus en de rest van haar onwaarschijnlijke team stort ze zich op zaken die de politie liever uit de weg gaat, met alle gevolgen van dien.

Met zijn mix van cosy crime, Ierse charme en geestige dialogen blijft 'Harry Wild' een van de meest geliefde misdaadseries van dit moment.

'Hope Street' seizoen 5 gaat op zaterdag 11 juli om 20.00 uur in première op BBC NL

Het vijfde seizoen van 'Hope Street' keert terug naar het fictieve kustplaatsje Port Devine, waar misdaad en persoonlijke drama’s opnieuw hand in hand gaan. Terwijl de lokale politie uiteenlopende zaken onderzoekt, van moord en fraude tot een schietpartij die de hele gemeenschap opschrikt, lopen ook de spanningen binnen het team verder op.

Het seizoen opent explosief wanneer de halve marathon van Port Devine abrupt wordt verstoord door een geparkeerde auto die ontploft. Ondertussen worstelt inspecteur Finn O’Hare met geheimen uit zijn verleden, bloeit er een romance op tussen agent Callum en huisarts Sasha Cookson en staat rechercheur Jo Lipton voor moeilijke keuzes. Nieuwe gezichten én oude conflicten zorgen ervoor dat de onderlinge verhoudingen binnen het team verder onder druk komen te staan.

Het nieuwe seizoen introduceert bovendien twee nieuwe gezichten in Port Devine: agent Donal Gallagher, gespeeld door Cameron Cuffe ('Krypton'), en huisarts Sasha Cookson, gespeeld door Jenn Murray ('The Lovers').

'Ellis' gaat op vrijdag 17 juli om 21.00 uur in première op BBC NL

In deze nieuwe misdaadserie speelt Sharon D. Clarke ('Rocketman') de rol van DCI Ellis: een briljante rechercheur die wordt ingezet bij vastgelopen en complexe moordzaken. Na een mysterieuze afwezigheid keert Ellis terug naar het werk om zaken op te lossen waar anderen geen grip meer op krijgen.

Met haar scherpe instinct, enorme mensenkennis en compromisloze aanpak weet Ellis telkens door te dringen tot de kern van de zaak. Tegelijkertijd krijgt ze voortdurend te maken met vooroordelen en weerstand binnen het politiekorps. Als zwarte vrouw wordt ze vaak onderschat of bewust over het hoofd gezien; iets wat ze juist in haar voordeel weet te gebruiken tijdens haar onderzoeken.

Ellis combineert klassieke Britse crime met sterke karakterontwikkeling en actuele thema’s rondom macht, vooroordelen en doorzettingsvermogen.

'Sherlock & Daughter' gaat op maandag 20 juli om 21.00 uur in première op BBC NL

In deze nieuwe detectiveserie kruipt David Thewlis (bekend als professor Lupin uit de Harry Potter-films) in de huid van Sherlock Holmes, die uit zijn comfortzone wordt gehaald wanneer zijn beste vrienden worden ontvoerd door een mysterieus misdaadsyndicaat. Tegelijkertijd duikt de jonge Amerikaanse Amelia Rojas op in Londen, vastbesloten om Sherlock te ontmoeten, overtuigd dat hij haar vader is.

Hoewel Sherlock twijfelt aan haar motieven en haar aanvankelijk liever op afstand houdt, raken de twee steeds verder verwikkeld in een gevaarlijke samenzwering. Ondanks hun totaal verschillende achtergronden moeten ze leren samenwerken om de waarheid boven tafel te krijgen én te ontdekken of Amelia daadwerkelijk Sherlocks dochter is.

'Sherlock & Daughter' geeft een frisse draai aan het iconische detectiveverhaal en combineert klassieke mysterie-elementen met avontuur, humor en een onverwachte familieband.

Nieuw op BBC NL+ in juli:

'A Perfect Planet' is vanaf vrijdag 3 juli beschikbaar op BBC NL+

Met Sir David Attenborough als gids combineert 'A Perfect Planet' spectaculaire natuurbeelden met wetenschap en laat de serie zien hoe natuurkrachten als weer, oceanen, vulkanen en zonlicht het leven op aarde vormgeven. In vijf afleveringen wordt duidelijk hoe dieren zich hebben aangepast aan de meest extreme omstandigheden op de planeet.

Van witte wolven op Ellesmere Island en beren in Kamchatka tot zeeleguanen op de Galapagoseilanden en goudsnuitapen in China: de serie neemt kijkers mee langs enkele van de meest indrukwekkende leefgebieden ter wereld. Ook komen onder meer de Indiase moesson, vulkanen op Hawaï, de getijdeneilanden van de Bahama’s en de extreme winters van het Noordpoolgebied aan bod.

In de laatste aflevering staat bovendien de impact van de mens op de natuur centraal en hoe die invloed de toekomst van onze planeet steeds verder verandert.

'Doctor Foster' seizoen 1 en 2 zijn vanaf zondag 5 juli beschikbaar op BBC NL+

In deze bekroonde psychologische thrillerserie speelt Suranne Jones ('Scott and Bailey') de rol van huisarts Gemma Foster, wier ogenschijnlijk perfecte leven langzaam begint af te brokkelen wanneer ze vermoedt dat haar man Simon een affaire heeft. Beide seizoenen zijn vanaf juli voor het eerst te zien op BBC NL+ en volgen hoe Gemma steeds verder verstrikt raakt in een web van leugens, obsessie en verraad dat haar huwelijk, gezin en carrière volledig op scherp zet.

Wat begint als een zoektocht naar antwoorden groeit uit tot een explosieve confrontatie waarin niemand ongeschonden blijft. Terwijl de spanning oploopt, wordt Gemma gedwongen keuzes te maken die haar leven voorgoed veranderen.

De veelgeprezen serie won meerdere awards en bevat daarnaast rollen van Jodie Comer ('Killing Eve'), Victoria Hamilton ('Victoria & Albert') en Adam James ('You Sherlock').

'Pete Wicks: For Dog’s Sake' is vanaf woensdag 15 juli beschikbaar op BBC NL+

Tv-persoonlijkheid, podcaster en hondenliefhebber Pete Wicks zet zich in deze hartverwarmende serie in voor honden die een tweede kans verdienen. Samen met de medewerkers van Dogs Trust; de grootste hondenopvangorganisatie van het Verenigd Koninkrijk; helpt hij verwaarloosde, mishandelde en achtergelaten honden op weg naar een nieuw thuis.

Na jarenlange samenwerking met dierenorganisaties en het adopteren van twee rescuehonden weet Pete als geen ander hoeveel impact een veilige omgeving en goede zorg kunnen hebben. In de serie volgt hij de indrukwekkende verhalen van honden én de mensen die zich dagelijks inzetten voor hun herstel en welzijn.

'Pete Wicks: For Dog’s Sake' biedt een ontroerende en hoopvolle kijk achter de schermen van het reddingswerk van Dogs Trust, met bijzondere ontmoetingen, emotionele momenten en vooral veel liefde voor honden.

'The Hardacres' seizoen 2 is vanaf vrijdag 24 juli beschikbaar op BBC NL+

In het tweede seizoen van dit historische familiedrama staat de familie Hardacre aan de vooravond van grote veranderingen. Het is 1895 en terwijl modernisering langzaam zijn intrede doet, probeert de familie zich staande te houden in een wereld die razendsnel verandert.

Mary Hardacre zet zich in voor beter onderwijs, terwijl Sam Hardacre ambitieuze plannen smeedt om het familiebedrijf verder uit te bouwen. Tegelijkertijd bloeit er een onverwachte romance op voor Liza, wier passie voor onderwijs nieuw leven wordt ingeblazen door haar tutor Joe.

De grootste uitdaging dient zich echter aan met de komst van Lady Imelda Hansen, de dominante moeder van buurvrouw Emma, die de verhoudingen binnen én buiten de familie flink op scherp zet.

'The Split: Barcelona' is vanaf vrijdag 31 juli beschikbaar op BBC NL+

Twee jaar na het derde en laatste seizoen van 'The Split' keert de familie Defoe terug voor een nieuw hoofdstuk, dit keer onder de Spaanse zon. Topadvocaat Hannah Defoe (Nicola Walker – Four Weddings and a Funeral) reist samen met haar ex-man Nathan (Stephen Mangan – The Fortune Hotel) en de rest van de familie af naar Barcelona voor een bruiloft in een prachtig wijndomein in Catalonië.

Wat begint als een feestelijk weekend vol liefde, luxe en familiebijeenkomsten, verandert al snel in een emotionele achtbaan waarin oude spanningen, geheimen en ingewikkelde relaties opnieuw naar boven komen. Tegelijkertijd maken kijkers kennis met een reeks nieuwe personages, waaronder Toby Stephens ('Percy Jackson & the Olympians'), Block ('As Ifie Moore') en de glamoureuze hosts Álvaro en Valentina.

'The Split: Barcelona' combineert familiedrama, romantiek en scherpe dialogen met de zonnige sfeer van de Catalaanse kust en vormt een stijlvol vervolg op de geliefde BBC-serie.