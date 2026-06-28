Dit heeft National Geographic in juli te bieden

Waar een groot deel van de oude wereld vooral het leven van de elite vastlegde, biedt Pompeï juist een unieke inkijk in het dagelijks leven van gewone Romeinen.

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POMPEII: OUT OF TIME WITH TOM HIDDLESTON

Pompeï is als een poort naar het leven van geliefden, ouders, gladiatoren, bakkers, slaven en ondernemers.

Deze serie vertelt het verhaal van echte mensen die werden geconfronteerd met de uitbarsting van de Vesuvius vulkaan in 79 n.Chr., een van de grootste rampen uit de geschiedenis van Pompeii.

Bekijk alle 3 de afleveringen op zondag 26 juli, om 19.00 uur op National Geographic.

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LOST TREASURES OF ANCIENT GREECE

Deze serie volgt internationale teams van archeologen terwijl zij op zoek gaan naar de verloren geheimen van het oude Griekenland. Van het Parthenon in Athene tot de steden uit de Trojaanse Oorlog en de nalatenschap van imposante figuren zoals Alexander de Grote: nieuwe opgravingen brengen de wonderen van het oude Griekenland aan het licht, een beschaving die de wereld heeft veranderd.

Vanaf 11 juli, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

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VOYAGERS: EXPLORING PACIFIC WATERS

Pacifische zeevaarders zetten koers naar het oosten. Al 1000 jaar varen ze tussen bewoonde eilanden, van Fiji tot de Filipijnen, op zoek naar nieuw land. Met grotere, sterkere dubbelrompskano’s ontdekken vaardige navigators uiteindelijk de paradijselijke eilanden van Tahiti.

Vanaf daar trekken ze verder de onbekende Stille Oceaan in. Geleid door wind, vogels, walvissen, sterren en de verhalen van hun voorouders bereiken ze onder meer Paaseiland, Hawaï en Nieuw-Zeeland. Overal ontstaan sterke culturen, rijken worden gesticht en zeeslagen uitgevochten. Maar wanneer Europese schepen aan de horizon verschijnen, verandert deze oceaanwereld voorgoed.

Vanaf 21 juli, een dubbele aflevering om 21.30 uur op National Geographic.

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DISASTER AUTOPSY S2

Rampen kunnen overal en op elk moment toeslaan. Om te ontdekken waarom, wordt deskundige analyse van beschikbaar bewijs gebruikt om echte rampen opnieuw te creëren met geavanceerde 3D-graphics. Zo kunnen we ze ontleden, laag voor laag bekijken en zelfs de tijd stilzetten om verborgen en verrassende oorzaken bloot te leggen: een fout in papierwerk, slecht gelijmde onderdelen of aangepaste openingstijden van een restaurant. Wat de oorzaak ook is, deze serie brengt het aan het licht.

Vanaf 16 juli, elke donderdag om 21.30 uur op National Geographic.

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MYSTERIES OF ANCIENT MEDICINE

Stap binnen in een wereld waarin elk geneesmiddel het verschil kon betekenen tussen leven en dood. Deze serie onthult de dramatische en vaak verrassende manieren waarop oude beschavingen ziekte, pest en verwondingen bestreden.

Archeologen brengen vergeten behandelingen aan het licht: van voortekens, zalven en zweetbaden tot aderlatingen, giftige tegengiffen en medische kits van piraten. Opgegraven medische teksten, oude chirurgische instrumenten en wereldwijde geneestradities openen een venster naar een tijd van gedurfde experimenten.

Van mystieke amuletten tot vroege acupunctuur en Ayurveda: elke ontdekking laat zien

hoe ver mensen ooit gingen om in leven te blijven.

Vanaf 25 juli, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.