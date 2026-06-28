Met deze programma's luidt STAR Channel de zomer in!

'The Veil' is een spionagethriller over de gespannen band tussen twee vrouwen in een dodelijk spel van waarheid en leugens. Eén heeft een geheim, de ander moet het onthullen om een potentiële ramp te voorkomen.

NIEUW

THE VEIL

Kijk deze serie vanaf 28 juli, elke dinsdag vanaf 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

NINE PERFECT STRANGERS S2

Negen vreemden, onverwacht verbonden, worden door guru Masha Dmitrichenko (gespeeld door Nicole Kidman) uitgenodigd voor een retreat in de Oostenrijkse Alpen. Een week lang drijft Masha hen tot het uiterste, maar redden ze het allemaal, inclusief zijzelf?

Kijk deze serie vanaf 20 juli, elke maandag vanaf 21.00 uur te zien op STAR Channel.

ONGOING

HUDSON & REX S8

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgerond en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken, maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.

Kijk deze serie elke woensdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING

A MURDER AT THE END OF THE WORLD

Hacker Darby Hart en acht andere gasten worden door een teruggetrokken miljardair uitgenodigd voor een retraite op een afgelegen plek. Als een gast dood wordt gevonden, moet Darby bewijzen dat het moord was.

Kijk deze serie elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.