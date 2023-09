Jet van Nieuwkerk terug op 24Kitchen met nieuw programma: 'Lekker Snel!'

Na de zomervakantie start het nieuwe programma 'Lekker Snel!' in samenwerking met de supermarkt op wielen; Picnic. Foodjournalist en presentatrice Jet van Nieuwkerk is terug op 24Kitchen en helpt ons om elke werkdag een gemakkelijke, gezonde en vooral lekkere maaltijd op tafel te zetten voor het hele gezin.

Geen gedoe om tussendoor nog naar de supermarkt te gaan, maar één klik op het recept via de Picnic app en alle ingrediënten zitten in je digitale mandje om vervolgens op een zelfgekozen tijdstip thuis afgeleverd te worden.

Na de vakantie is iedereen stiekem wel weer toe aan de regelmaat van werk en school. Jet helpt je daarbij door iedere werkdag een smaakvol gerecht voor te bereiden waarbij je binnen een half uur aan tafel zit. Denk daarbij aan nazomerse maaltijden als pasta met venkelworst en taleggio olijven, caponata met burrata of citroen-dille zalm uit de oven. Heerlijke gerechten om het vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden. De recepten zijn tevens te vinden op de Picnic-app. Tijdens de afleveringen deelt Jet een flinke dosis aan #tipvanjet's zoals we die van haar gewend zijn. Wist je bijvoorbeeld dat kookvocht van het koken van de pasta werkt als binding voor saus door het zetmeel uit de pasta? Nooit weggooien dus!

'Ik geloof dat lekker eten helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Ik heb nooit een koksopleiding gedaan, als thuiskok past dit programma daarom perfect bij mij. Ik hoop mensen thuis te kunnen inspireren om lekker, gezond en makkelijk te koken voor het hele gezin!', aldus Jet.

Jet van Nieuwkerk

Jet van Nieuwkerk (1989) is presentatrice, foodjournalist en moeder van Frenkie. Ze schreef vier boeken: Het boek van Jet, Tips van Jet, Uit huis met Jet en Op! Dit najaar komt er een nieuw kookboek uit Op! Vega met simpele en voedzame recepten voor speciaal voor ouders en grootouders met (klein)kinderen in de leeftijd van 1-4 jaar. Ze presenteerde de driedelige serie 'Niet Gezond Meer' voor NPO 3, het programma 'Foodmakers' op RTL4, was te zien in 'Wat Eten We Vandaag?' van 24Kitchen en kookte voor het dagelijkse programma 'Wat Eten We?' op Net5. Onlangs startte zij de podcast 'Tip van Jet & Co', een wekelijkse aflevering vol met tips over zaken waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Op haar Instagram TipvanJet en website tipvanjet.nl deelt zij tips om het leven leuker en makkelijker te maken.

'Lekker Snel!' is vanaf 11 september elke werkdag te zien om 17.00 uur bij 24Kitchen.