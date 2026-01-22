'Ik Vertrek XL' neemt poolshoogte in Frankrijk en Oostenrijk
Eindelijk plukken ze in Frankrijk de vruchten van maandenlang hard werken. De verbouwing van de stal en de monsterklus aan het dak naderen hun voltooiing. Dat betekent dat Peter en Harry na anderhalf jaar eindelijk hun eigen plek krijgen.
Ook in Oostenrijk is er iets te vieren: de vergunning voor de uitbouw van het pand is na anderhalf jaar rond. Gerrit en Isabella slaan enthousiast aan het slopen, maar wanneer de aannemer langskomt om de plannen van de architect te bespreken, volgt een onaangename verrassing. De muren van het pand blijken doordrenkt met ammoniak, oftewel paardenstront, en dat heeft grote gevolgen.
'Ik Vertrek XL', vrijdag 23 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
