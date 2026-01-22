Actrice uit 'De Kotmadam' overleden
Peter Van de Veire en Ilse Van Loy zijn het eerste koppel in 'Maison Verhulst'
Mensen die stotteren, verkeersslachtoffers en personen met OCD: Philippe Geubels zoekt getuigen voor vierde seizoen van 'Taboe'

'Ik Vertrek XL' neemt poolshoogte in Frankrijk en Oostenrijk

donderdag 22 januari 2026
Foto: © AVROTROS 2026

Eindelijk plukken ze in Frankrijk de vruchten van maandenlang hard werken. De verbouwing van de stal en de monsterklus aan het dak naderen hun voltooiing. Dat betekent dat Peter en Harry na anderhalf jaar eindelijk hun eigen plek krijgen.

Ook in Oostenrijk is er iets te vieren: de vergunning voor de uitbouw van het pand is na anderhalf jaar rond. Gerrit en Isabella slaan enthousiast aan het slopen, maar wanneer de aannemer langskomt om de plannen van de architect te bespreken, volgt een onaangename verrassing. De muren van het pand blijken doordrenkt met ammoniak, oftewel paardenstront, en dat heeft grote gevolgen.


'Ik Vertrek XL', vrijdag 23 januari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
