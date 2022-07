Hoe vaak stapt familie uit de sorry-limousine in nieuw seizoen van 'Het Familiediner'?

Vanaf maandag 1 augustus is 'Het Familiediner' terug bij de EO. In het zevenentwintigste seizoen van deze televisieklassieker gaat Bert van Leeuwen weer op pad om familieruzies op te lossen.

Broers en zussen die elkaar niet meer spreken, of vader en zoon die jarenlang geen contact meer hebben: Bert probeert ze weer bij elkaar te brengen. Lukt het hem om hen te overtuigen in de limousine te stappen en aan te schuiven bij het diner?

In het nieuwe seizoen van 'Het Familiediner' zijn opnieuw hoogopgelopen familieruzies te zien waarbij de oorzaak soms niet eens meer te achterhalen is. Kleine irritaties en misverstanden zorgen vaak voor een uit de hand gelopen ruzie. Samen met een familielid doet Bert een uiterste poging het conflict op te lossen en de beschadigde band te herstellen. Maar dat gaat lang niet altijd even makkelijk.

Oude wasmachine en koeken

In het nieuwe seizoen zijn onder andere een foute opmerking over kleding en de verkeerde toon tijdens een gesprek druppels die de emmer doen overlopen. De 14-jarige tweelingbroers Silvian en Silvain proberen de ruzie tussen hun opa en vader op te lossen. Ze missen hun opa al te lang. Ook Jos heeft de hulp van Bert ingeroepen in de hoop zijn broers te verenigen die elkaar al meer dan tien jaar niet gesproken hebben. Bert trekt alles uit de kast om familieleden te bewegen een eerste stap te zetten om de banden weer aan te halen. Zo staat hij op de stoep met een oude wasmachine of neemt hij koeken mee met een speciale herinnering.

Langstlopend EO-televisieprogramma

'Het Familiediner' is één van de langstlopende televisieprogramma's in Nederland. Sinds 2003 is 'Het Familiediner' vaak de laatste oplossing om verstoorde familierelaties te herstellen. Het programma werd eerst vanuit de studio gepresenteerd. De laatste jaren gaat presentator Bert van Leeuwen op bezoek bij de ruziënde families thuis en probeert hen over te halen om tijdens een diner een stap naar elkaar toe te zetten Zoals elk seizoen is het ook nu de vraag: stapt er iemand uit de geblindeerde 'Familiediner'-limousine?

'Het Familiediner?', vanaf maandag 1 augustus om 21.25 uur bij de EO op NPO 1.