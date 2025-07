Genomineerde EO-film over toeslagenaffaire te zien op NPO 3 en NPO Start

De EO-film 'De jacht op Meral ÷' brengt de verschrikkelijke gevolgen van de toeslagenaffaire dichtbij. Gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen, maakt de film de toeslagenaffaire invoelbaar en emotioneel.

Meral Özturk, een alleenstaande moeder die ten onrechte wordt gezien als fraudeur, moet van de een op andere dag 34.000 euro terugbetalen.

Meral komt terecht in een bureaucratische nachtmerrie waarin de overheid blindelings straft in plaats van beschermt. Het leven van Meral wordt steeds zwaarder, ze kan steeds minder en uiteindelijk moet ze radicale keuzes maken.

Van kwaad naar erger

De film legt bloot hoe Meral steeds verder vast komt te zitten in het systeem. Zo wordt haar loon ingehouden, haar toeslag geweigerd én dreigt ze haar baan te verliezen. Steevast krijgt Meral hetzelfde antwoord van de ambtenaren. 'Dat lijkt me inderdaad heel erg moeilijk, mevrouw. Maar dit zijn nu eenmaal de regels.' Nergens wordt ze echt geholpen.

Het enige wat Meral op de been houdt, zijn haar twee dochters, voor wie ze alles overheeft. Maar wanneer jeugdzorg hen van haar dreigt af te nemen, wordt ze gedwongen onvoorstelbare keuzes te maken om haar gezin te beschermen.

Nog steeds relevant

EO-eindredacteur Arnoud Bruinier vindt het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan dit onderwerp. 'Mensen die niet de middelen hadden om een vuist te maken, zijn ernstig onrecht aangedaan. Met deze film geven we een stem aan die mensen. De toeslagenaffaire is abstract, maar deze film maakt de persoonlijke verhalen erachter tastbaar.'

'Als EO willen we pleiten voor een samenleving waarin iedereen telt, en waarin hoop en liefde zichtbaar worden. Het blijft een relevant onderwerp. Dat blijkt ook uit recente berichtgeving in de media over excuses aan kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Waar 'De jacht op Meral Ö' eerst alleen in de bioscoop te zien was, ben ik blij dat de film nu voor iedereen toegankelijk is bij de EO.'

Maatschappelijke impact

Regisseur Stijn Bouma speelt een essentiële rol in de totstandkoming van deze film, die werd genomineerd voor twee Gouden Kalveren. Met eerdere documentaires als Alleen tegen de staat en Sheila tegen de staat bracht hij al op indringende wijze het onrecht rondom het toeslagenschandaal in beeld en wist hij maatschappelijke discussie op gang te brengen. Tijdens de research voor deze producties stuitte Bouma op de verhalen die nu de basis vormen voor de film 'De jacht op Meral Ö'.

Regie: Stijn Bouma

'De jacht op Meral Ö', zaterdag 26 juli om 22.10 uur bij de EO op NPO 3 en daarna op NPO Start.