'Five Days Inside' is terug bij RTL 5

De presentatoren van dit seizoen - Eddy Zoy en Geraldine Kemper gaan inside bij instellingen en locaties waar je normaal gesproken niet zomaar binnenkomt.

Geraldine verblijft onder andere in een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld, een vrouwengevangenis en vaart, als één van de weinige aanwezige vrouwen, mee op een onderzeeër. In de eerste aflevering volgt Eddy patiënten die in coma hebben gelegen en bezig zijn met een intensief revalidatietraject. Hij maakt tijdens zijn dagen 'inside' kennis met Mike, Leandro, Barry, Hans en Linda, en hun ouders, partners, broers, zussen en kinderen. En ervaart hoe het leven van al deze mensen – na het ernstig hersenletsel van hun dierbaren - in een split second totaal veranderd is.

'Five Days Inside' wordt geproduceerd door Vincent TV Producties en is vanaf woensdag 31 augustus wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.