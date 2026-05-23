Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 23 mei 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2026

'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 25 mei 2026 - aflevering 81
Fifi vraagt zich af of Florentina en Nick ooit nog op date gaan. Florentina probeert Nadia te overtuigen van haar sportkleding-verhaal. Claire ergert zich aan Nadia en Willem. Charlie wordt intussen steeds nerveuzer voor haar date.


Dinsdag 26 mei 2026 - aflevering 82
Florentina ontvangt de prototypes, maar dat lijkt bijzaak wanneer ze hoort dat Claire en Sami samen sliepen. Manon wil weten of haar vader dingen voor haar verzwijgt. Fifi ontmoet Patje en Nadia's uitnodiging wekt Willems jaloezie op.

Woensdag 27 mei 2026 - aflevering 83
Florentina laat monden openvallen op de Baby Gay Soiree, vooral bij Nick. Willem besluit de waarheid over Jeroen aan de politie te vertellen. Nadia kijkt uit naar haar etentje, terwijl Charlie opkijkt tegen haar date met Anaïs.

Donderdag 28 mei 2026 - aflevering 84
Florentina worstelt met wat er gisteren gebeurde. Sami krijgt het nieuws ook te horen en houdt zich sterk. Claire showt een bontmantel net wanneer GAIA langskomt. Charlies date loopt anders dan verwacht en Els heeft nieuws over Steph.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

Florentina op tv
Donderdag 4 juni 2026 om 18u25  »
VTM
Tussen alle zorgen door, is er ??n iemand die Florentina opmerkelijk veel troost biedt. Claire geraakt niet wijs uit haar emoties en dreigt daardoor de foute keuzes te maken.

