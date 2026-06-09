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EO-documentaire 'Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z?' onderzoekt waarom steeds meer jongeren kiezen voor geloof

dinsdag 9 juni 2026

De nieuwe EO-documentaire 'Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z?' volgt vier jongeren die midden in een intens proces van geloof en zelfonderzoek zitten.

Terwijl Nederland al jarenlang ontkerkelijkt, gebeurt er onder Generatie Z iets opvallends: steeds meer jongeren keren zich juist richting het christendom. Niet alleen in de Biblebelt, maar ook in universiteitssteden en grote steden sluit een groeiende groep jongeren zich aan bij kerken en geloofsgemeenschappen. Wat is hier aan de hand? 


Documentairemakers Jan Hendrik Smeenge en Sahar Meradji volgen jongeren die zich met volle overtuiging storten in een nieuw geloofsleven. Sommigen laten zich dopen. Anderen proberen verlangens, gedrag, relaties en identiteit opnieuw vorm te geven vanuit het geloof. Jan Hendrik: 'Met Generatie Gebed willen we laten zien hoe jongeren zich bewegen tussen geloof en twijfel, tussen houvast en onzekerheid. Deze documentaire volgt hun eerlijke zoektocht naar richting, waarin geloof houvast biedt, maar ook vragen, schuldgevoelens en innerlijke worstelingen kan oproepen.'

Brengt geloof rust?
De EO-documentaire onderzoekt een generatie die op zoek is naar betekenis in een tijd waarin alles open lijkt te liggen. Wat begint als een spirituele zoektocht, raakt al snel grotere vragen over controle, waarheid, identiteit en overgave. Hoe weet je wat écht waar is? Brengt geloof rust of juist onrust? En hoelang duurt een bekering eigenlijk? Tot in de eeuwigheid? Of tot de volgende trend op TikTok?

Meer dan een documentaire over religie
Door observaties en open toegang tot het leven van deze vier jongeren laat de documentaire zien hoe diep geloof kan ingrijpen in het dagelijks leven. Niet als abstract idee, maar als iets wat invloed heeft op liefde, lust, familie, identiteit en de manier waarop zij naar zichzelf kijken.

'Generatie Gebed' is daarmee meer dan een documentaire over religie. Het is een document over een generatie die opgroeit in een wereld vol van vrijheden, maar die tegelijkertijd verlangt naar richting. Over ergens in willen geloven. En over de vraag wat er gebeurt wanneer een zoektocht naar betekenis verandert in een manier van leven.

50e EO-Jongerendag
Ook op de EO-Jongerendag is de groeiende interesse onder jongeren voor geloof merkbaar. De laatste jaren is het evenement steevast uitverkocht. Zaterdag 6 juni vindt de 50e editie van de EO-Jongerendag plaats. Ook voor deze jubileumeditie zijn alle tickets ruim van tevoren verkocht. Meer informatie voor pers over het programma en de EO-Jongerendag is te vinden op: https://jongerendag.eo.nl/2026.

'Generatie Gebed – Wat bezielt Gen Z?', donderdag 11 juni om 23.15 uur bij de EO op NPO 3 en op NPO Start.

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