Een dood meisje in 'Flikken Maastricht'

Foto: AVROTROS - © William Rutten 2024

Een meisje wordt dood aangetroffen in haar woonhuis. Als duidelijk wordt dat er spullen gestolen zijn en haar vader in de criminaliteit zit, rijst de vraag of zij slachtoffer is van een ripdeal.

Als Romeo en Marion achter een melding van een ontvoering aangaan, raken zij ook bij de zaak betrokken.

'Flikken Maastricht', vrijdag 15 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.