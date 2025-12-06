Dit zie je zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst in een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch' op NPO 1.

In Next Nature Museum is een schilderij te zien dat in bruikleen is geweest bij het Frans Hals Museum. In het Techniekmuseum komt een optisch geslepen glasobject van de Tsjechische kunstenaar Jan Frydrich voorbij, wiens werk ook in het Guggenheim in New York hangt én in privécollecties van beroemdheden. Voor hoeveel taxeert Rob Driessen dit object?

Verder: een armband in het Bevrijdingsmuseum, een juwelenkistje in Paleis Het Loo en in Oorlogsmuseum Overloon een glas in lood raam gemaakt door Theo van Doesburg. De kunstenaar die met Piet Mondriaan het tijdschrift De Stijl oprichtte, dat een vernieuwende kunststroming introduceerde.

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 7 december om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.