Dit najaar nieuw seizoen 'Krabbé Zoekt...' op NPO 2

Een kunstenaar met een roerig leven, vol tegenslagen en tegenstrijdigheden. Jeroen Krabbé gaat op zoek naar het verhaal achter de rebelse kunstenaar Frida Kahlo.

Haar werk is intens en soms keihard, maar ook vol liefde en kleur; net als haar leven. In haar schilderijen combineert ze haar leven vol ziekte en pijn met symbolen uit het rijke Mexicaanse leven. Daarmee raakt ze mensen diep in hun hart en is ze uitgegroeid tot een wereldwijd icoon. Wie is Kahlo? Krabbé zoekt dit uit en reist in haar voetsporen naar Mexico, Amerika en Frankrijk om plekken te bezoeken die een belangrijke rol hebben gespeeld in haar leven en werk.

Frida Kahlo groeit op tijdens de 10-jarige revolutie waarin het Mexicaanse volk zich ontworstelt aan drie eeuwen Spaanse overheersing en dertig jaar dictatuur. Ze is echt een kind van de revolutie; strijdvaardig en met een enorme positieve instelling en kracht. Die heeft ze ook hard nodig, want pijn is op alle manieren aanwezig in haar leven. Kahlo wordt gekweld door de ondergeschikte positie van de vrouw in de samenleving en de kunst en een lichaam wat haar door polio, een ongeluk en vele operaties enorm dwars zit. Daarnaast is haar liefdesleven roerig en intens. Hoe heeft ze in haar positie de kracht gevonden om uit deze pijn juist iets heel moois te creëren?

Jeroen Krabbe: 'Van Frida ben ik gaandeweg het maken van deze serie steeds meer gaan houden. Hoe zij omging met de vele tegenslagen in haar leven, is indrukwekkend. Alles in haar leven draaide om liefde. Ik zeg heel vaak: kijken doe je met je ogen. Zien met je ziel. Ik vind dat Frida Kahlo keek met haar ogen en schilderde met haar ziel. Ze raakt me.'

Jeroen Krabbé neemt de kijker mee in de details van Kahlo’s indrukwekkende levensverhaal. Dit verhaal, maar ook haar werk en persoon, leven nu meer dan ooit. Droom in Mexico mee met een jonge Frida die zich - aan bed gekluisterd door eerst polio en later de verwondingen na een ernstig ongeluk - vastklampt aan haar fantasie en creativiteit en haar eerste indrukwekkende werken maakt. Ontdek in Amerika welke invloed het kleurrijke Chinatown en de hoogte- en dieptepunten in haar relatie met schilder Diego Rivera op haar werk hadden. En vier in Parijs de lyrische reacties van Picasso en Kandinsky op haar solo-expositie.

'Verder Kijken met Krabbé'

Op NPO 2 Extra gaat Jeroen Krabbé direct na iedere aflevering samen met regisseur Richard den Dulk dieper in op opvallende momenten tijdens de opnames. In zijn atelier bespreken zij het bijzondere werk en leven van Frida Kahlo en anekdotes die de uitzending niet hebben gehaald, maar toch ook niet gemist kunnen worden.

'Krabbé zoekt Kahlo' is in opdracht van AVROTROS door Skyhigh TV geproduceerd.

'Krabbé zoekt Kahlo', vanaf 30 augustus om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.

'Verder Kijken met Krabbé', vanaf 30 augustus om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2 Extra.