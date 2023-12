Dit is nieuw bij RTL in januari

Een gloednieuw jaar betekent ook weer een nieuwe programmering. De studio's hebben weer overuren gedraaid voor een hoop mooie nieuwe programma's en seizoenen.

Highlights RTL 4

'Stars On Stage'

Vanaf vrijdag 5 januari om 20.00 uur bij RTL 4

In het nieuwe RTL 4-programma 'Stars On Stage', gepresenteerd door Jamai Loman en Buddy Vedder, gaan bekende Nederlanders de uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster. Elke week beoordeelt een deskundige groep recensenten hun optredens. De vaste gezichten, Albert Verlinde en Paul de Leeuw, worden hierin bijgestaan door twee wekelijks wisselende grote namen uit het musicalvak. De deelnemers concurreren om de beste recensies en de meeste sterren en elke week moet iemand het toneel verlaten.

'Weet Ik Veel'

Vanaf zaterdag 6 januari om 20.00 uur bij RTL 4

In de kennisquiz ‘Weet Ik Veel’ legt Beau van Erven Dorens wekelijks het vuur aan de schenen van drie BN'ers. Zij banen zich een weg door 50 kennisvragen om uiteindelijk een mooi rapportcijfer te krijgen. De studio is gevuld met leergierige studenten die strijden om de beste van de avond te worden. Thuis kun je meespelen met de 'Weet Ik Veel'-app om je te meten met de BN'ers en de studenten om mooie prijzen te winnen.

'Praat Nederlands Met Me'

Vanaf zaterdag 6 januari om 21.45 uur bij RTL 4

Comeback van dé komische en leerzame panelquiz over alle vormen van de Nederlandse taal. Van straattaal tot kantoortaal, van dialecten tot beroepsjargon en van emoji’s tot studentikoze afko’s: alles komt voorbij. Onder begeleiding van presentator Art Rooijakkers strijden drie teams in verschillende spelrondes. Elk team heeft een vaste teamcaptain en een wekelijks wisselend gast-panellid. De teamcaptains van dit gloednieuwe seizoen zijn: Alex Ploeg, Jeroom Snelders en Tina de Bruin. Het duo dat wint, is het meest allround in álle vormen van Nederlands en kan het best buiten de eigen bubbel communiceren.

'The Floor'

Vanaf zondag 7 januari om 20.00 uur bij RTL 4

Honderd quizfanaten, een gigantische LED-vloer verdeeld in honderd gelijke vlakken met elk een eigen kenniscategorie en een prijs van maar liefst 100.000 euro: dat is 'The Floor'! In deze spelshow nemen honderd kandidaten het onder begeleiding van presentator Edson da Graça tegen elkaar op in quiz-duels. Elke deelnemer staat op zijn eigen vlak. Het doel van 'The Floor'? De hele vloer veroveren! Wie weet het meest over elke categorie? Wie weet als enige over te blijven, verovert de hele vloer en loopt weg met een ton?

'Help Mijn Man Is Klusser!'

Vanaf maandag 15 januari om 20.30 uur bij RTL 4

Realityprogramma waarin John Williams hulp biedt aan wanhopige partners van doe-het-zelvers die vaak al jaren in onafgemaakte huizen bivakkeren.

'Married At First Sight'

Vanaf dinsdag 16 januari elke dinsdag en woensdag om 20.30 uur bij RTL 4

In het populaire realityprogramma 'Married At First Sight' worden singles die elkaar nog nooit eerder hebben gezien aan elkaar gematcht door wetenschappelijk onderzoek. De deelnemers, die door een team van experts aan elkaar gekoppeld zijn, zien elkaar voor het allereerst op hun bruiloft. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard wagen zij een sprong in het diepe en gaan zij de uitdaging aan.

'Doet-ie ’t of Doet-ie ’t niet'

Vanaf donderdag 18 januari om 20.30 bij RTL 4

'Doet-ie ’t of Doet-ie ’t niet?' is vanaf 18 januari te zien! In deze entertainmentshow zorgen, onder leiding van Ruben Nicolai, verschillende spelrondes voor een komische en vermakelijke sfeer. Drie publieksvakken strijden onder leiding van vaste teamcaptains Jelka van Houten, Roué Verveer en Leonie ter Braak voor de felbegeerde winst.

'HUMBERTO'

Vanaf maandag 29 januari om 22.00 uur bij RTL 4

'Humberto' is een talkshow waarin Humberto Tan in gesprek gaat met de hoofdrolspelers uit het nieuws en in de actuele onderwerpen van de dag duikt.

Highlights RTL 5

'Big Brother'

Vanaf januari 2024 elke werkdag 20.30 uur én zaterdag live 20:00 uur bij RTL 5

Realityprogramma waarin een groep wildvreemde mensen 24/7 door camera's wordt gevolgd in het 'Big Brother'-huis. De bewoners worden op de proef gesteld met spellen en uitdagingen, waarop ook de kijker thuis invloed heeft.

Sport bij RTL

'RTL GP: Dakar 2024'

De Dakar Rally is toe aan z’n 46e editie. En voor de vijfde keer vormt Saudi-Arabië het decor van deze zwaarste rally ter wereld. De start is op 5 januari in Al-Ula, de finish twee weken later in Yanbu, aan de Rode Zee. 5.000 kilometer aan klassementsproeven ligt er voor de wielen van de deelnemers, waaronder vele Nederlanders, Volgens race directeur David Castera wordt de rally minstens zo uitdagend als de afgelopen editie.

Dakar 2024 is uiteraard weer uitgebreid te volgen op RTL 7.

Films bij RTL

RTL 7 Films: Spanning en Actie

In januari zit je bij RTL 7 goed voor films vol spanning en actie. Je ziet verschillende top-films:

- 'Men In Black', agenten K en J werken voor een speciale eenheid die de buitenaardse wezens op aarde controleert en monitort. Telkens wanneer er paniek dreigt uit te breken, komen zij in actie.

- 'John Wick', een voormalige huurmoordenaar die wordt teruggetrokken in de criminele onderwereld die hij eerder had verlaten.

- 'Rambo', over een veteraan wiens ervaring hem getraumatiseerd heeft, maar ook militaire vaardigheden heeft gegeven, die hij gebruikt om corrupte politieagenten, vijandelijke troepen en drugskartels te bestrijden.

RTL 8 Films: Winter Romance

Bij RTL 8 hoef je niet te wachten tot Valentijnsdag voor de romantiek! Op maandag- tot en met woensdagavond wil je de deur niet meer uit, maar lekker op de bank genieten van jouw favoriete romantische films!