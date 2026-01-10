Deelnemers 'Maestro' dirigeren filmklassiekers

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace. Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?

De deelnemers dirigeren wereldberoemde filmklassiekers uit 'Lord of the Rings', 'The Godfather', 'Schindler’s List', 'Star Wars' en 'La La Land'. Ze moeten niet alleen hun techniek perfectioneren, maar ook laten zien dat ze met muziek een verhaal kunnen vertellen.

'Maestro', zondag 11 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.