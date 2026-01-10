Deelnemers 'Maestro' dirigeren filmklassiekers

De midseizoensfinale van 'Familie' brengt wraak, passie, spanning en feelgood
zaterdag 10 januari 2026
Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2025

Bekende Nederlanders zonder enige dirigeerervaring nemen het, onder leiding van presentator Frits Sissing, tegen elkaar op in een muzikale afvalrace. Wie stuurt Het orkest het beste aan en mag zich meesterdirigent noemen?

De deelnemers dirigeren wereldberoemde filmklassiekers uit 'Lord of the Rings', 'The Godfather', 'Schindler’s List', 'Star Wars' en 'La La Land'. Ze moeten niet alleen hun techniek perfectioneren, maar ook laten zien dat ze met muziek een verhaal kunnen vertellen.


'Maestro', zondag 11 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Maestro op tv
Zondag 11 januari 2026 om 20u25  »
NPO 1
Zaterdag 17 januari 2026 om 10u15  »
NPO 1
Zondag 18 januari 2026 om 20u25  »
NPO 1
Voor de vier overgebleven deelnemers gaat de lat omhoog. Ze dirigeren voor het eerst twee stukken. Alleen wie het orkest en het koor perfect kan leiden, maakt kans op een plek in de halve finale.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:55
    Witse
    19:00
    VRT NWS journaal 19u
  • 16:55
    Secrets of the Superagers
    18:25
    Midsomer Murders
  • 17:00
    Nachtwacht
    18:45
    De Hoppers
  • 16:55
    I Can See Your Voice
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    De Eerste op de Moordplek
    18:50
    De Augurkenkoning
  • 16:20
    Zorro
    18:50
    9-1-1: Lone Star
  • 16:30
    Caught on Dashcam
    22:30
    Highlander
  • 16:25
    9-1-1: Lone Star
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:40
    The Golden Girls
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:30
    Huizenjagers
    18:45
    James & Co
  • 16:50
    NCIS
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Brooklyn Nine-Nine
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    Chateau Meiland
    18:55
    Komen eten
  • 16:55
    World's Most Evil Killers
  • 16:33
    Trends Talk
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:59
    Hobbyklus
    19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
  • 17:00
    De Chalet aan de Semois
    17:45
    Het feestmenu van ..
  • 17:00
    London Kills
    19:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
  • 16:20
    NCIS: New Orleans
    17:45
    Nightcrawler
  • 16:20
    NOS Sport: Schaatsen
    18:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:00
    NOS Journaal 17.00 uur
    18:15
    Podium Klassiek
  • 17:05
    De lerarenkamer
    18:00
    Wordt aangekondigd