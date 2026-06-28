'Close Up: Emily - Ik ben Kam' maandag op NPO 2

De Australische Emily Kam Kngwarray is één van de meest geprezen Aboriginal kunstenaars van dit moment. Prestigieuze Europese musea zoals Tate Modern zijn laaiend enthousiast over haar hedendaagse werken.

Emily’s grote doeken en schilderijen, die ze creëerde met verf van inheemse planten, eren en verbeelden het landschap van haar voorouders. Ze maakte meer dan 3000 kunstwerken. In de persoonlijke film wordt duidelijk dat de rijkdom van Emily’s nalatenschap om veel meer gaat dan alleen de kunst die ze achterliet.

'Close Up: Emily - Ik ben Kam', maandag 29 juni om 22.45 uur bij AVROTROS op NPO 2.