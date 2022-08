Chris Zegers presenteert vijfde seizoen van 'Break Free'

Vanaf 25 augustus start het vijfde seizoen van de BNNVARA-serie 'Break Free': Indringende portretten van jonge mensen die op wereldreis gaan en helaas niet meer terugkwamen.

De prijswinnende documentaireserie is bedacht en wordt geregisseerd door journalist en filmmaker Geertjan Lassche. Chris Zegers presenteert het programma.

Het vijfde seizoen start met het levensverhaal van travel influencer Charmayne Holslag (28) uit Vlissingen. Nadat ze bij modeblad Glamour stopt, gaat ze met haar vriend Dyon over de wereld reizen. Hun reis eindigt abrupt en Dyon komt alleen thuis. Beste vriendin Denise reist naar Vietnam om het verhaal compleet te maken.

In aflevering twee het verhaal van Dion van Diermen (32) uit Waddinxveen die voor de liefde naar Californië verhuist en figurant wordt in Hollywood-blockbusters. Maar Dions paradijs is ook een schijnwerkelijkheid. Zijn leven is opeens voorbij. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. Een jaar na zijn overlijden reist broer Rutger hem achterna, naar het land van de onbegrensde mogelijkheden. Op zoek naar antwoorden.

In de derde aflevering wordt judotalent (drievoudig Nederlands kampioen, winnaar European Open) Kim Akker (22) uit Den Helder geportretteerd die na haar sportcarrière in Mexico gaat wonen. Totdat er in juli 2019 iets gruwelijk misgaat. Haar judomaatje en beste vriendin Lesley Koorn reist Kim nu achterna.

Aflevering vier vertelt het verhaal van Emma Arfman (23) uit Huissen, die met vriend Koen een grensverleggende reis maakt door Peru en Bolivia. Ze hebben de tijd van hun leven, tot de 13e dag. Vader Bert reist samen met vriend Koen, die op zijn beurt worstelt met schuldgevoel, af naar het land waar zijn dochter overleed.

Het vijfde seizoen van ‘Break Free’ eindigt met het mysterie rond student geneeskunde Sophia Koetsier uit Amsterdam, die op haar 21e vermist raakt tijdens een safari in Oeganda. Haar moeder en broertje reizen naar Oeganda om zelf een voorstelling te maken van wat er gebeurd kan zijn.

Al deze jongeren waren op weg, om de reis van hun leven te maken. Achterblijvers putten troost uit hun levenslust en herinneringen.

'Break Free', vanaf 25 augustus elke donderdag om 21.00 uur bij BNNVARA op NPO 3.