Bert van Leeuwen volgt mensen met een verslaving bij het Leger des Heils in Hilversum

EO-presentator Bert van Leeuwen voor De Saffier in Hilversum In een van de meest chique wijken van Midden-Nederland staat een villa. De barones die er ooit woonde gaf het weg als erfenis.

Nu wonen in De Saffier in Hilversum mensen met een verslaving, die vaak psychiatrische problemen hebben en nergens anders terecht kunnen. In het EO-programma 'Soep, Sores en Soelaas' is vanaf 4 september te zien dat presentator Bert van Leeuwen vijf weken meeloopt op De Saffier. Hier gaat hij op zoek naar hoop en inspiratie bij de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Bert maakt kennis met de bewoners en begeleiders van De Saffier en krijgt een eerlijke kijk in hun leven. Hij ziet de ups en downs, de hoop en de wanhoop, en hij leert over de kracht van mensen om te overleven. Bert is onder de indruk van de openheid van de mensen die hij ontmoet: 'Dat is het fijne wanneer je een langere tijd met mensen optrekt, er ontstaat een band waardoor de gesprekken open en eerlijk kunnen zijn.'

In de serie is te zien wat er in het leven van de bewoners gebeurd is waardoor ze hier terecht zijn gekomen. En wat er nodig is van bewoners en de begeleiders om het leven zo veel mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Dat dit voor de bewoners geen vanzelfsprekendheid is, merkt Bert al snel. 'Ik ben enorm geraakt door de aangrijpende verhalen die ze delen over hun leven. Maar ik heb tussendoor ook veel plezier gehad met de begeleiders en bewoners. Dat is echt wat dit zo bijzonder maakt: er is altijd weer hoop, ook in de meest uitzichtloze situaties. Daarnaast ben ik me tijdens de serie ook gaan afvragen of ik hier eigenlijk ook niet terecht had kunnen komen.'

Tattoo

Bert leert in de serie onder andere Jeroen kennen. Hij is minder verdovende middelen gaan gebruiken na een oproep van zijn moeder. Omdat zij zo bijzonder voor hem is, laat hij een tattoo met ‘mams’ op zijn lichaam zetten. Bert gaat mee om Jeroens moeder te verrassen. Bert ontdekt ook dat het verschil tussen bewoner en begeleider maar heel klein kan zijn. Eén van de begeleiders in de Saffier blijkt zelf ook een heftig verleden met drugs te hebben.

De Saffier

De Saffier is een opvanghuis van het Leger des Heils in Hilversum. De Saffier is een woonvorm voor volwassen mannen en vrouwen die een veilige, rustige plek nodig hebben om te wonen waar begeleiding aanwezig is. De bewoners hebben te maken met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving en een (licht) verstandelijke beperking.

'Soep, Sores en Soelaas' is een programma van de EO in samenwerking met het Leger des Heils. De nieuwe afleveringen zijn vanaf maandag 4 september te zien om 16.30 uur bij de EO op NPO 1.