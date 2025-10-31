Zet Grote Jens zijn masker af in de Halloween-special van 'The Masked Singer'?

Jan Van Looveren zoekt mensen die willen leren racen
vrijdag 31 oktober 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

'Ik ga je beelden laten zien van mijn ontmaskering.' Met die veelbelovende boodschap klopt Grote Jens aan bij het grote Halloween-feestje in 'The Masked Singer'.

De show baadt vanavond in een duistere sfeer met spinnen, insecten en pompoenen. Of Grote Jens ook effectief voor een bommetje zorgt, valt nog af te wachten, maar Bambi, Oehoe, Pauw, King Krab en Pluisjes openen de show alvast met een bom van een groepsperformance op Ghostbusters van Ray Parker Jr.



'The Masked Singer', vrijdag 31 oktober om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.


