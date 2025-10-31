Zet Grote Jens zijn masker af in de Halloween-special van 'The Masked Singer'?

'Ik ga je beelden laten zien van mijn ontmaskering.' Met die veelbelovende boodschap klopt Grote Jens aan bij het grote Halloween-feestje in 'The Masked Singer'.

De show baadt vanavond in een duistere sfeer met spinnen, insecten en pompoenen. Of Grote Jens ook effectief voor een bommetje zorgt, valt nog af te wachten, maar Bambi, Oehoe, Pauw, King Krab en Pluisjes openen de show alvast met een bom van een groepsperformance op Ghostbusters van Ray Parker Jr.

The Masked Singer op tv

In deze Halloween-special betreden vijf mysterieuze Masked Singers het podium. Wie schuilt er achter de maskers? Verwacht griezelige optredens, kippenvel tot achter je oren en een ontmaskering die je niet meer loslaat.

Een nieuwe groep Masked Singers treedt in de spotlights. Ook zij zetten alles op alles om de speurders en het publiek te overtuigen. Wie mag door naar de volgende show en wie moet de wedstrijd helaas verlaten?

