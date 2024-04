Wat schaft de pot in 'Dagelijkse Kost'?

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Gevulde tomaten met tomatensaus en parmezaanpuree

Nog eens good old-fashioned Dagelijkse kost laat iedereen zich smaken! Groot en klein kunnen genieten van deze sappige gevulde tomaten met gehakt, gemixte tomatensaus en smeuïge parmezaanpuree. Smakelijk allemaal!

Dinsdag: Rode poon met saffraanrijst, geroosterde venkel en bisque

Vandaag tovert Jeroen een bordje vol met smaak op tafel in de vorm van een lekker stuk gebakken rode poon, zacht geroosterde venkel, saffraanrijst en een schuimige garnaalsaus. Woensdag: Baba au rhum met ananas

Iedereen kent de wereldberoemde, sponzige cakejes die gemarineerd zijn in zalige rumsiroop. Jeroen maakt er vandaag een gepimpte versie van met ananas uit blik. Minstens even lekker en toch een tikkeltje anders! Donderdag: Salade van asperges en ei met pittige salsa van witte boontjes

Een heerlijk zomerse salade met witte asperges en een krokant gebakken eitje als favorieten. Jeroen maakt er een frisse salsa bij op basis van witte boontjes, jalapeño en sinaasappel. Vrijdag: Stoofpot van kip, appel en calvados

Aangezien het weekend toch voor de deur staat, wordt er vandaag al 'op z'n zondags' gekookt. Meer bepaald een van oorsprong Franse stoofpot met kip en appel. De appel wordt extra in de verf gezet door te koken met calvados, gebakken appel én appelcider. Wat kroketjes erbij en hopla, het is zondag! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.