VRT Canvas viert 50 jaar Rock Werchter met terugblik door de ogen van wereldartiesten

Al sinds 1975 wordt het begin van de zomer in Werchter op een bijzondere manier gevierd. Van heinde en verre stromen toeschouwers en artiesten toe op één van de bekendste weides van het land om er te genieten van de beste popmuziek, rock-en-popmuziek of hedendaagse muziek ter wereld.

In de voorbije halve eeuw is eerst Torhout-Werchter en later Rock Werchter uitgegroeid tot één van de grootste en beste festivals ter wereld. In deze tweedelige documentaire van VRT Canvas blikken artiesten die op het podium hebben gestaan terug op hun mooiste Werchter-momenten.

Het verhaal dat wordt verteld is geen historische vertelling, maar een aaneenschakeling van anekdotes en treffende momenten die hen, artiesten van toen én nu, altijd zijn bijgebleven. Red Hot Chili Peppers, dEUS, Brutus, R.E.M., Faithless, Simple Minds, Zwangere Guy, Suzanne Vega, Rage Against The Machine, Soulwax, Elbow, Editors, Arsenal en Charlotte De Witte vertellen elk op hun beurt waarom Werchter voor hun zo’n speciale plek is en welke rol het festival heeft gespeeld in hun verhaal en het verloop van hun carrière. Ze zagen het festival groeien, en groeiden er ook zelf. Jim Kerr (Simple Minds) en Bono (U2) verklaarden ooit in de backstage van Werchter dat ze elkaar zouden huwen, met Annie Lennox (Eurythmics) als bruidsmeisje. Werchter: een plek waar artiesten tot wasdom komen.

In twee afleveringen die volledig uit archief zijn opgebouwd, wordt de kijker teruggekatapulteerd in de tijd. ‘Er staan dit jaar tien groepen op de affiche. Is dat niet van het goede teveel?’ Die vraag kreeg organisator Herman Schueremans in 1989 voorgeschoteld. Werchter realiseerde wat niemand zich kon inbeelden. Het festival groeide, en evolueerde. Ooit was het mogelijk om ongelimiteerd te crowdsurfen of met artiesten in een golfkarretje rond te racen in een dranktent. Dat is vandaag ondenkbaar, maar andere fenomenen zijn herkenbaar voor elke festivalgeneratie: modder-edities, festivalfood, het supporteren voor de Rode Duivels, amoureuze taferelen op de wei en het specifieke tijdstip waarop Werchter plaatsvindt: de start van een zomer waarin alles mogelijk is, een tijd van grote verwachtingen.

'50 jaar Rock Werchter: door de ogen van artiesten' heeft niet de ambitie om hét verhaal van Werchter te brengen. Meer dan een historiografie is het een aftermovie van een halve eeuw Rock Werchter. Een documentaire die verschillende generaties kijkers zal terugvoeren naar hun jeugdjaren en hen tegelijk zal verrassen met feiten en weetjes die ooit algemene kennis waren, maar ergens onderweg verdwenen tussen de plooien van de (festival)geschiedenis. Wist jij dat het ooit niet ongewoon was om vuurtjes te stoken op het festivalterrein?

Aflevering 1: There is always something in the air.

In de eerste aflevering gaan artiesten die op Werchter hebben gestaan dieper in op de magie van het festival, op de connectie tussen publiek en artiest, die samen een moment beleven dat voor beide betekenisvol is. Ze halen anekdotes op en praten over de rol van de artiest op het podium en de megafoon die hij krijgt, over de kracht van de massa, die verbinding vindt in de muziek, en over wat het betekent om op dat gigantische, haast sacrale podium te mogen staan. Met oa: Elbow, R.E.M, dEUS, Suzanne Vega, Rage Against The Machine en Brutus.

Aflevering 2: This is our church

In deze aflevering vertellen verschillende artiesten over de kracht van live-muziek. Het festival transformeerde van een puur rockevenement naar een festival waar verschillende genres hun plek hebben: ook dance, techno en hiphop veroverden de verschillende podia op Werchter. ​ Het publiek wordt meer divers, het festival inclusiever. Met oa: Zwangere Guy, Soulwax, Simple Minds, Charlotte De Witte, Faithless, Arsenal en Editors.

Rock Werchter Live 2025

Uiteraard is VRT er live bij op de wei. Studio Brussel is ook dit jaar dé festivalzender en brengt alle hoogtepunten van Rock Werchter via radio, televisie en online content tot bij de festivalliefhebber, zodat iedereen er live bij kan zijn. Je volgt niet alleen alles via Studio Brussel, maar kijkt ook mee via VRT MAX en VRT Canvas. Dagelijks meer dan 12 uur live televisie en radio vol met livemuziek, interviews en de beste verhalen door reporters op de festivalwei.

Van donderdag 3 tot en met zondag 6 juli op Studio Brussel, VRT Canvas en VRT MAX.

'50 jaar Rock Werchter: door de ogen van artiesten', donderdag 19 en 26 juni om 21.20 uur op VRT Canvas en VRT MAX.