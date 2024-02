Tweede seizoen van 'The Big Verdick Show' op Pickx+

In het najaar van 2023 kon de Pickx+-kijker elke maandag genieten van een half uurtje feelgood tv voor het slapengaan.

Comedian Jeroen Verdick – bekend van o.a. ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ en ‘Love Island’ - hield tv-kijkend Vlaanderen op de hoogte van wat hot en happening was door er in ‘The Big Verdick Show’ verslag van uit te brengen. Maar dat deed hij niet zomaar. Het late night-programma was doordrenkt van de typerende Verdick-humor en met een kwinkslag in elke zin bezorgde hij het publiek een verfrissende maandagavond. Door de vele positieve reacties was het voor Pickx+, de premium tv-zender van Proximus, snel duidelijk dat er een vervolg moest komen.

Nog voor het einde van seizoen één was de knoop doorgehakt: midden februari komt er een tweede en gloednieuw seizoen van ‘The Big Verdick Show’. Jeroen trapt niet langer de nieuwe werkweek op gang, maar sluit ook het weekend af in stijl. Vanaf zondagavond 18 februari 2024 heeft de Pickx+-kijker opnieuw wekelijks een afspraak met Jeroen Verdick tijdens een nieuwe aflevering.

Het programma kreeg qua look en decor ondertussen ook een facelift, maar de presentator restylen had helaas geen zin.

'En of we zin hebben in een tweede seizoen! Ik kreeg tijdens het eerste seizoen geregeld berichten via sociale media van mensen die op maandag steevast klaarzaten voor een nieuwe episode van 'The Big Verdick Show'. Ze bedanken me dan om hun maandag wat luchtiger te maken en vertellen dat ze vaak het volle half uur in een deuk lagen. Meestal met de onzin die ik vertel tussen de video’s door of door de vele kroppen sla die ik naar mijn hoofd kreeg. De Hot Chip Challenge was voor velen – en voor ons stiekem ook – een hoogtepunt. Ik hoop dat het nieuwe seizoen even hard in de smaak valt bij de kijkers. We hebben in ieder geval opnieuw evenveel virale en grappige video’s, bakken ongein en een goeie portie hilariteit voor hen in petto!', aldus Jeroen Verdick.

'Humor is een belangrijke pijler bij Pickx+. Niet enkel de beste internationale films en series, maar dus ook een glimlach van bij ons. We zijn blij dat Jeroen zich weer enkele weken zal smijten en het beste van zichzelf zal geven om de Vlaming te laten lachen. Weer een reden om langer wakker te blijven, of om te kijken wanneer je dat wil in de Pickx app', vertelt Krijn Jonckheere, Channel Manager bij Pickx+.