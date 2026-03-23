Toby Alderweireld gaat culinaire strijd aan met drie West-Vlamingen in 'Komen Eten'
Opnieuw gaan vier bekende Vlamingen elkaar uitdagen met hun verrassende kookkunsten, of net het gebrek daaraan. Met deze week voetbalicoon Toby Alderweireld die het opneemt tegen maar liefst drie West-Vlamingen: Elodie Gabias, Manu Van Acker en Bart Tommelein.
Voormalig Rode Duivel Toby Alderweireld, winnaar van de Gouden Schoen 2023 en trotse vader van twee, trapt de week af. Hij geeft eerlijk toe dat de keuken onbekend terrein is voor hem: 'Ik heb niks met koken, ik kan het niet, ik hou van gaan eten.' Omdat winnen in zijn bloed zit, ging hij in de leer bij een bevriende chef-kok om zijn gasten alsnog te verbazen. Zijn vrouw en schoonmoeder namen alvast het dekken van de tafel voor hun rekening, en de zoektocht naar het juiste keukengerei blijkt al een grote uitdaging op zich: 'Mijn vrouw kookt altijd.' Naast zijn kookkunsten geeft Toby ook een blik in zijn riante villa: 'Ik ben supertrots op mijn huis.'
Op dag twee is het de beurt aan Elodie Gabias in Waregem. Net als Toby staat ze niet bekend om haar kookkunsten, maar ze verrast haar gasten met een klassiek boerenkostmenu. Bart Tommelein ontvangt zijn gasten vervolgens aan de kust, in Oostende. Als grote liefhebber van de Noordzee zet hij volop in op vis. Voor zijn dessert laat hij zich begeleiden door chocolatier: Frank Persoone, papa van Dominique Persoone. Manu Van Acker, die recent de zee achter zich liet voor de Antwerpse stadsdrukte, sluit de week af.
'Komen Eten', van maandag tot donderdag op Play.
Kijktip van de dag
In oktober 2004 wordt Katherine Schelfhout (21) gewurgd nabij het Gentse Citadelpark. Aanvankelijk vermoedt men een serieverkrachter, maar haar stille vriendje blijkt verdacht en beroept zich op geheugenverlies tot aan zijn proces.
'Moordzaken: Liefde is geen Alibi', om 21.50 uur op VTM.