Sven De Leijer probeert flipperkast te verkopen aan bekende geheime koper

In de derde aflevering van 'Stukken van Mensen' komt Sven De Leijer langs met een waar pronkstuk dat hem nauw aan het hart ligt. Hij komt zijn geliefde flipperkast verkopen die jarenlang dienst heeft gedaan in zijn living.

Maar terwijl de dealers zich al helemaal aan het uitleven zijn op de speelkast, wacht hun nog een verrassing van formaat. Want ze weten nog niet dat er voor dit item opnieuw een geheime koper op de loer ligt. Topchocolatier en trotse eigenaar van zijn befaamde mancave Dominique Persoone probeert Sven te overtuigen met een goed bod. Gaat het balletje aan het rollen, of wordt hij van het kastje naar de muur getikt?

Naast Dominique Persoone krijgen de dealers hoog bezoek van de burgemeester van Staden. Francesco Vanderjeugd komt langs met een antiek stuk van het designerskoppel Eames. Hij probeert de dealers te overhalen met een spalk van multiplex die tijdens de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld werd. Francesco houdt het been stijf op 1.000 euro en hoopt er stiekem zelfs zo’n 1.500 euro voor te krijgen. ​

De West-Vlaamse Francis heeft een uniek werk meegenomen van de Japanse kunstenaar Matsutani. Al snel blijkt dat de dealers stevig in hun buidel gaan mogen tasten, want Francis mikt op een prijs van 40.000 euro. De vier dealers zijn alvast enthousiast over het werk, maar of ze de hoge verwachtingen van Francis kunnen inlossen is nog de vraag.

