Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'
Drama, glitter en onthullingen: 'The Real Housewives of Antwerp' sluiten seizoen 2 af met spannende reünie

VRT NWS 'Pano' onderzoekt: De Anderlechtse Haard

dinsdag 19 mei 2026
Foto: © VRT NWS 2023

VRT NWS 'Pano' onderzoekt de Anderlechtse Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, met 4100 woningen een gemeente op zich. Alles begon met een mail na onze 'Pano'-reportage eind 2024 over het OCMW van Anderlecht.

Anderhalf jaar lang praten we met tientallen bewoners en (ex-)medewerkers van de huisvestingsmaatschappij. Er worden verhalen verteld over favoritisme en verregaande inmenging door de voorzitter, de PS'er Lotfi Mostefa, een stemmenkanon en ook Anderlechts schepen van Huisvesting.


Misbruikt de voorzitter zijn functie bij de toewijzing van sociale woningen? En volstaat de controle van het Brussels Gewest van de Haard? Ja, zegt de Haard zelf. 'Het sociaal onderzoek gaat soms gewoon door op zijn bureau', vertelt dan weer een medewerker. Wat is daar aan de hand?

Reportage: Stefaan Meerbergen, Victor Van Driessche en Tobias Santens
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

VRT NWS Pano wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 20 mei om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.

'VRT NWS Pano onderzoekt: De Anderlechtse Haard', woensdag 20 mei om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en op VRT MAX.


Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Meer artikels over VRT - Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Ze Zeggen Dat' (VTM)

Zetten Andy en Dina hun relatie met de AI-liefjes verder? Ze buigen zich ook over de orgasmekloof. Een onderzoek met veel hoogtepunten en een climax met een heuse 'sekstafette'. Vervolgens gaat het duo verder met hun digitale scam via phishing aan huis.

'Ze Zeggen Dat', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    06:00
    Mr. Magoo
  • 09:00
    Lentebeelden
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 10:14
    Knofje
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:40
    Geen uitzending
    06:00
    Kabouter Plop
  • 01:30
    Geen uitzending
    12:15
    Urk!
  • 09:20
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 08:45
    Geen uitzending
    15:35
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    02:20
    De Tafel van Gert
  • 10:05
    Fuller House
    02:35
    Geen uitzending
  • 09:35
    Seal Team
    02:05
    Geen uitzending
  • 10:15
    Love Triangle Australia
    02:25
    Geen uitzending
  • 10:00
    Snapped
    02:15
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 10:17
    Tooldokter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:30
    Snel, Makkelijk & Lekker - Het Weekmenu
    02:10
    Loïc: Zot van Koken
  • 09:45
    Murdoch Mysteries
    02:05
    Darby and Joan
  • 09:50
    NCIS
    02:00
    American Housewife
  • 10:15
    Nederland in Beweging
    02:25
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:50
    Nieuwsuur
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 10:15
    Clangers
    02:30
    Eva