VRT NWS 'Pano' onderzoekt de Anderlechtse Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, met 4100 woningen een gemeente op zich. Alles begon met een mail na onze 'Pano'-reportage eind 2024 over het OCMW van Anderlecht.

Anderhalf jaar lang praten we met tientallen bewoners en (ex-)medewerkers van de huisvestingsmaatschappij. Er worden verhalen verteld over favoritisme en verregaande inmenging door de voorzitter, de PS'er Lotfi Mostefa, een stemmenkanon en ook Anderlechts schepen van Huisvesting.

Misbruikt de voorzitter zijn functie bij de toewijzing van sociale woningen? En volstaat de controle van het Brussels Gewest van de Haard? Ja, zegt de Haard zelf. 'Het sociaal onderzoek gaat soms gewoon door op zijn bureau', vertelt dan weer een medewerker. Wat is daar aan de hand?

Reportage: Stefaan Meerbergen, Victor Van Driessche en Tobias Santens

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens

