VRT NWS 'Pano' onderzoekt: De Anderlechtse Haard
VRT NWS 'Pano' onderzoekt de Anderlechtse Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, met 4100 woningen een gemeente op zich. Alles begon met een mail na onze 'Pano'-reportage eind 2024 over het OCMW van Anderlecht.
Anderhalf jaar lang praten we met tientallen bewoners en (ex-)medewerkers van de huisvestingsmaatschappij. Er worden verhalen verteld over favoritisme en verregaande inmenging door de voorzitter, de PS'er Lotfi Mostefa, een stemmenkanon en ook Anderlechts schepen van Huisvesting.
Misbruikt de voorzitter zijn functie bij de toewijzing van sociale woningen? En volstaat de controle van het Brussels Gewest van de Haard? Ja, zegt de Haard zelf. 'Het sociaal onderzoek gaat soms gewoon door op zijn bureau', vertelt dan weer een medewerker. Wat is daar aan de hand?
Reportage: Stefaan Meerbergen, Victor Van Driessche en Tobias Santens
Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Mario Mertens
VRT NWS Pano wordt uitgezonden met ondersteuning van VGT op woensdag 20 mei om 21.00 uur op het kanaal van Ketnet.
'VRT NWS Pano onderzoekt: De Anderlechtse Haard', woensdag 20 mei om 20.45 uur op VRT 1, in de app van VRT NWS en op VRT MAX.
