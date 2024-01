Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Vol-au-vent met kroketten

Jeroen trapt de Week van de Belgische Muziek op gang met een Belgische klassieker die tot ons culinair erfgoed behoort. Een overheerlijke one pot wonder met kip, balletjes en champignons. De videe of vol-au-vent wordt uiteraard geserveerd met kroketten ... Wat dacht je anders?

Dinsdag: Sneeuwster biscuit

Een eenvoudige maar fantastische taart die er ook nog eens prachtig uitziet. Het begint met een luchtige biscuit die verder wordt gepimpt met advocaat, slagroom en witte chocolade. Het resultaat is een rijkelijk gevulde en poederwitte sneeuwster taart. Hiermee krijg je iedereen aan het zingen! Woensdag: Salade met gegrilde kropslaharten

Vandaag staat er een originele maaltijdsalade met veel groenten op het menu. Gegrilde kropslaharten en venkel vormen de basis. Daar komt een lekkere currydressing bij op basis van kikkererwten. De salade wordt afgewerkt met plakjes gerookte zalm. Ideaal als snelle en licht verteerbare lunch! Donderdag: Tajine van konijn met dadels en couscous

Een tajine kennen we ondertussen allemaal. Zo'n dampende Noord-Afrikaanse stoofpot, daar kijkt quasi iedereen watertandend naar uit. In deze variant gaan konijn en dadels hand in hand. Vrijdag: Vegan balletjes in zoetzure saus

Een vegan afsluiter voor de Week van de Belgische Muziek. Deze plantaardige balletjes op basis van linzen en quinoa zijn een mooi en lekker voorbeeld van hoe je balletjes in zoetzure saus kan maken zonder dat er vis of vlees aan te pas komt. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!