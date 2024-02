Sergio Herman proeft zelfgemaakte wijn van overleden sommelier Lotte Wolf in 'Sergio Over De Grens'

Presentator, acteur en avonturier Tom Waes wordt vanavond mee op sleeptouw genomen in 'Sergio Over De Grens'. Sergio Herman wou heel graag naar Zuid-Afrika reizen en hij heeft daar een specifieke reden voor.

Lotte Wolf, ooit sommelier in Oud Sluis, had de droom om in het land haar eigen wijn te maken. 'Ze was echt een talent, dat was niet te schatten. Er zat zoveel power en kennis in haar, iedereen kreeg respect voor haar. Maar ze is op jonge leeftijd gestorven. Het was haar droom om ooit wijn te maken in Zuid-Afrika. Ze heeft haar wijn gemaakt met haar mentor maar ze was eigenlijk onderweg om het helemaal zelf te gaan doen op het wijndomein. Dat was haar grootste droom. maar ze is er nooit aangekomen', vertelt Sergio.

Lotte overleed op de dag van haar vertrek. Sergio en Tom bezoeken het wijndomein in de bergen om de unieke wijn van Lotte te proeven. 'Het gaat een emotioneel moment voor me zijn. Je moet het leven vieren!', vertelt Sergio. En ook Tom is het daarmee eens.

