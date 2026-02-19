Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke' tijdens eerste citytrip

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke' in 'Expeditie Gooris', vanavond bij VTM 2. De eerste trip leidt Sam, Kelly, Shania en Kenji naar Barcelona, waar het gezin zich aan canyoning waagt.