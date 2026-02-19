'Restaurant Misverstand' opent de deuren voor een nieuw seizoen in Diksmuide
Dan toch! 'Tien Om Te Zien' deze zomer vanuit Middelkerke
Luistercijfers! Qmusic en JOE bevestigen leiderschap, Willy breekt record

Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke' tijdens eerste citytrip

donderdag 19 februari 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke' in 'Expeditie Gooris', vanavond bij VTM 2. De eerste trip leidt Sam, Kelly, Shania en Kenji naar Barcelona, waar het gezin zich aan canyoning waagt.

Er is echter één probleem: de basketsloefkes van Sam zijn tot op de draad versleten…



'Expeditie Gooris - Citytripping', donderdag 19 februari om 21.20 uur bij VTM 2. Stream alle afleveringen met VTM GO+.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht VTM 2
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM 2
Meer artikels over Banijay Belgium

DOSSIER: Voorjaar 2026: alle plannen, alle zenders (BE)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Lichtpuntjes tegen Kanker' (VRT)

Met uitzicht op het Grootste Lichtpunt tegen Kanker in De Schorre in Boom luistert Siska Schoeters naar verhalen van bekende en onbekende mensen die met kanker kampen. We ontdekken hoe lama’s helpen om kanker te bestrijden, dj Vincent Fierens en de leden van de dansende lotgenotengroep Esperanza doorbreken het taboe op kanker in de schaamstreek, en Goedele Wachters en Geert De Vlieger zijn klaar om 1.000 kilometer te fietsen voor Kom op tegen Kanker.

'Lichtpuntjes tegen Kanker', om 21.35 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    13:25
    Het weer (laat)
  • 13:00
    Sporza: Milaan Cortina 2026
    13:40
    Winterbeelden
  • 12:50
    Mega Mindy
    13:15
    Monster Shaker
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    13:30
    Het Weer (middag)
  • 10:40
    Geen uitzending
    13:25
    Helicopter ER
  • 11:45
    Geen uitzending
    14:40
    S.W.A.T.
  • 13:00
    Geen uitzending
    14:15
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 09:20
    Geen uitzending
    16:00
    Baywatch
  • 10:00
    Joe
    15:10
    Geen uitzending
  • 12:55
    De Tafel van Tine
    14:05
    Komen eten
  • 12:15
    NCIS
    13:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 12:15
    Evil
    13:10
    The First 48
  • 12:20
    Botched
    13:10
    De Gastentafel
  • 12:40
    Britain's Hotel Murders
  • 10:00
    Herhalingslus
    20:00
    Z-Nieuws
  • 13:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
    13:55
    Met Nederlandse hits naar het komende uur
  • 13:00
    Toasted!
    13:25
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 13:00
    Murdoch Mysteries
    13:55
    Death in Paradise
  • 12:55
    The Real Housewives of Beverly Hills
    13:50
    First Dates Australia
  • 12:45
    NOS Olympische Winterspelen
    21:50
    NOS Olympische Winterspelen Studio Olimpico
  • 13:00
    NOS Journaal
    13:20
    Socutera
  • 12:55
    Casper en Emma
    13:08
    Zin in Zappelin