Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 31 mei 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 1 juni 2026 – aflevering 8584
De onverwachte dood van Theo laat diepe sporen na. Justin is er kapot van en Leah reageert vol ongeloof. Mackenzie weigert te rouwen om haar miskraam en stort zich meteen weer op haar werk, tot grote frustratie van Levi. Mali zoekt steun bij Tane.


Dinsdag 2 juni 2026 – aflevering 8585
Dana en Sonny komen Remi tegen, die hen het nieuws meedeelt van Theo's dood. Cash en Eden genieten van hun huwelijksreis, terwijl Mackenzie afstand houdt. Mali probeert Mackenzie te overtuigen om Levi te bellen, tot een bericht van Dean alles verandert.

Woensdag 3 juni 2026 – aflevering 8586
Cassandra, de moeder van Theo, heeft een heleboel vragen voor Leah en Justin. Leah vertelt haar over Laceys rol in het ongeluk van Theo. Mackenzie worstelt met haar verdriet en vlucht naar Queensland om Ziggy te helpen. Eden en Remi stuiten bij hun thuiskomst op een verrassing.

Donderdag 4 juni 2026 – aflevering 8587
Levi maakt zich na haar vertrek zorgen over Mackenzies welzijn en licht haar familie in. Leah worstelt met schuldgevoelens en mag van Cassandra Theo's begrafenis niet bijwonen. Cash en David ontdekken een belangrijke aanwijzing over de bestuurder die betrokken was bij het ongeluk van Davids vrouw.

Vrijdag 5 juni 2026 – aflevering 8588
Leah is er het hart van in nu ze niet aanwezig mag zijn bij Theo's begrafenis. Haar vrienden en familie organiseren daarom een eigen eerbetoon. Ondertussen zetten Cash en David hun onderzoek voort.

Verwante artikels