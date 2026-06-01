Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'

maandag 1 juni 2026
De politie heeft - mede door verbeterde forensische technieken - goede hoop een overval uit 2008 in Vlissingen eindelijk op te lossen.

In de nacht van 17 op 18 juli dat jaar werd het echtpaar dat destijds Paviljoen de Kanovijver uitbaatte met veel geweld overvallen door twee mannen, van wie er één ‘Tony’ werd genoemd. Inmiddels is er een DNA-profiel van één onbekende dader vastgesteld. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' zet een woordvoerder van de politie alle aanknopingspunten op een rij en vertellen de slachtoffers over de impact van die nacht, die ze nog altijd merken.


Mishandeling
Verder vanavond beelden van een bizarre mishandeling in een supermarkt in Groningen op
woensdagavond 21 januari jl. Daarop is te zien hoe een 19-jarige man de supermarkt invlucht,
nadat hij buiten een opmerking maakte die verkeerd viel bij een aantal mannen. Een grote
groep stort zich daarna middenin de supermarkt op het slachtoffer en mishandelt hem
ernstig.

Verder onder andere aandacht voor:

- de brandstichting 12 december bij een kledingwinkel in winkelcentrum Heksenwiel in Breda;
- een man en zwangere vrouw die zich ontpoppen tot meedogenloze dieven in Enschede en Deventer;
- twee overvallen op hetzelfde tankstation in Zutphen.

'Opsporing Verzocht', maandag 1 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


'Telefacts Zomer' - Birgit Van Mol (VTM)

Nu de nieuwe film over Michael Jackson is uitgekomen, duiken er nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen op. Het gaat om vier kinderen uit één Amerikaans gezin, de familie Cascio. Jackson was er letterlijk vriend aan huis. Ze zijn intussen volwassen en vier van de vijf kinderen beweren dat ze langdurig seksueel misbruikt zijn. Ze wisten het niet van elkaar, want het was een geheim tussen hen en de popster.

'Telefacts Zomer', om 21.50 uur op VTM.

