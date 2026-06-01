Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
De politie heeft - mede door verbeterde forensische technieken - goede hoop een overval uit 2008 in Vlissingen eindelijk op te lossen.
In de nacht van 17 op 18 juli dat jaar werd het echtpaar dat destijds Paviljoen de Kanovijver uitbaatte met veel geweld overvallen door twee mannen, van wie er één ‘Tony’ werd genoemd. Inmiddels is er een DNA-profiel van één onbekende dader vastgesteld. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' zet een woordvoerder van de politie alle aanknopingspunten op een rij en vertellen de slachtoffers over de impact van die nacht, die ze nog altijd merken.
Mishandeling
Verder vanavond beelden van een bizarre mishandeling in een supermarkt in Groningen op
woensdagavond 21 januari jl. Daarop is te zien hoe een 19-jarige man de supermarkt invlucht,
nadat hij buiten een opmerking maakte die verkeerd viel bij een aantal mannen. Een grote
groep stort zich daarna middenin de supermarkt op het slachtoffer en mishandelt hem
ernstig.
Verder onder andere aandacht voor:
- de brandstichting 12 december bij een kledingwinkel in winkelcentrum Heksenwiel in Breda;
- een man en zwangere vrouw die zich ontpoppen tot meedogenloze dieven in Enschede en Deventer;
- twee overvallen op hetzelfde tankstation in Zutphen.
'Opsporing Verzocht', maandag 1 juni om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Zapp Zomerfeest keert terug met indrukwekkende line-up
- Ketnet lanceert 'No Yap!' onderzoeksmagazine voor én door kinderen
- Kijkcijfers: 29, 30 en 31 mei 2026
- Birgit Van Mol opent 'Telefacts Zomer' met Michael Jackson en een blik in de illegale steroïdenwereld
- VRT trapt sportzomer 2026 af met WK voetbal, Tour de France en vernieuwde Sporza-look
- Dit zie je maandag in 'Opsporing Verzocht'
- Nieuwe 'Blind Gekocht'-zoektocht dreigt te mislukken: 'Hun droomwoning bestaat niet'
- Joke Devynck dinsdag in 'Door de Bomen'
- Zomerse avonturen in juni op Cartoon Network
- Juni wordt één groot kijkfeest met je favoriete Cartoonito-vrienden
- Cathérine Moerkerke duikt in de wereld van protestsongs met ‘Sunday Bloody Sunday’ bij Willy
- Nostalgie Plus katapulteert Vlaanderen een hele maand lang terug naar de seventies
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' is zondag in Maastricht
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
De Meilandjes klinken op nieuw Italiaans verbouwavontuur
-
Bloedhete tango in finale van 'So You Think You Can Dance'
-
Wie wint 'So You Think You Can Dance'?
-
Herbeleef seizoen 10 van 'The Voice' in drie minuten
-
Erik Van Looy kondigt eerste namen aan van 'De Slimste Mens ter Wereld'
-
VTM haalt 'Expeditie Robinson' terug naar Vlaanderen!
-
Belle Perez komt naar De Foute Party
-
Viktor Verhulst brengt laatste brieven aan Samson terug
-
Maak het mee! De seizoensfinale van 'Familie'
-
'Ex On The Beach: Double Dutch' exclusief te zien op Streamz
-
Kijk eerste beelden van nieuw seizoen 'Ex on the Beach: Double Dutch'
-
Laura krijgt het moeilijk in 'Huis Gemaakt'
-
Jade Mintjens in gloednieuw Play-programma 'Jade & de Belgen'
-
'Ze Zeggen Dat' Dina Tersago nog nooit zo gestrest was
-
'Heel Mijn Hart' toont een emotionele onthulling
-
'Spider-Noir' nieuw te zien op Prime Video
-
'RAUW': een openhartig portret van sterrenchef Nick Bril
-
Stan Van Samang brengt 'een ster' naar 'Florentina'
-
Haar in de boter bij Spor-voorzitters Rik en Sam
-
EOdoc 'Het Corioliseffect': een weergaloze ode aan het leven op aarde
-
Dit was de Q-Lift Off met Berre!
-
Coaches van 'The Voice' reageren op gemene comments over zichzelf
-
Same city, final chapter. merci, Paris.
-
Een heel weekend K3 bij VTM!
-
Viktor Verhulst deelt eigen nostalgische herinneringen
-
Joshua en Noah gooien traditioneel rollenpatroon om in 'SYTYCD'
-
Kijk nu de officiële trailer van 'KYLIE'
-
'Jack Ryan: Ghost War' nieuw te zien op Prime Video
-
'Ze Zeggen Dat' onderzoekt de orgasmekloof
-
Kijk naar de reünie van 'The Real Housewives of Antwerp'
Kijktip van de dag
Nu de nieuwe film over Michael Jackson is uitgekomen, duiken er nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen op. Het gaat om vier kinderen uit één Amerikaans gezin, de familie Cascio. Jackson was er letterlijk vriend aan huis. Ze zijn intussen volwassen en vier van de vijf kinderen beweren dat ze langdurig seksueel misbruikt zijn. Ze wisten het niet van elkaar, want het was een geheim tussen hen en de popster.
'Telefacts Zomer', om 21.50 uur op VTM.